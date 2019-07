Orange Business Services trasforma la rete globale di Sony

Flexible SD-WAN integra le Business Unit cinema ed elettronica di Sony all’interno di un’unica rete mondiale

Orange Business Services è stata scelta da Sony Group per consolidare e trasformare, inizialmente, l’infrastruttura di comunicazione delle due maggiori società operative di Sony in una rete armonizzata e “a prova di futuro” per migliorare l’esperienza utente in tutto il mondo. Basata sulla soluzione Flexible SD-WAN di Orange, la nuova rete Sony collegherà

più di 500 sedi in oltre 50 paesi in cinque continenti per fornire migliori prestazioni, sicurezza e scalabilità alle loro operazioni.

Orange diventerà il principale fornitore globale di Sony, arrivando nel tempo a offrire una rete intelligente e completamente automatizzata per tutte le business unit globali. La

piattaforma SD-WAN a prova di futuro consentirà a Sony di condividere i talenti IT e di avere una visibilità end-to-end completa per migliorare l’agilità globale del servizio.

Grazie all’esperienza di integratore di servizi globale e alla presenza locale in oltre 160 paesi, Orange può garantire la visibilità end-to-end dell’infrastruttura globale con meno

complessità. Le applicazioni aziendali di Sony saranno virtualmente disponibili in tutte le aree di business e in tutte le regioni del cloud. Lo stesso vale per i fornitori di servizi IT di Sony, che potranno essere integrati e gestiti da Sony attraverso un’unica interfaccia utente.

“L’innovazione, le capacità di integrazione e la rete internazionale di Orange sono i catalizzatori che ci consentiranno per la prima volta di riunire le nostre società operative

regionali sotto un unico ombrello”, ha dichiarato Makoto Toyoda, Chief Information Officer di Sony Group. “Solo Orange è in grado di offrire una piattaforma di dimensioni e portata tali da coprire tutti i pezzi mobili della nostra attività internazionale. È una trasformazione che ci apre la strada per adottare nuove forme di innovazione IT che facciano progredire la società”.

“Sony ha imboccato un nuovo percorso con la sua infrastruttura SD-WAN globale”, ha

affermato Rob Willcock, Presidente Orange Business Services per le Americhe. “Siamo lieti che Sony abbia scelto Orange come partner chiave nella loro trasformazione, e siamo pronti ad agire per migliorare immediatamente la loro rete di comunicazione mondiale. Orange ha la tecnologia, la portata e le persone per renderlo possibile per i clienti negli Stati Uniti e altrove”.