Un nuovo video mostra Samsung Galaxy Flip Z in azione

Manca davvero poco all’Unpacked 2020 di domani, durante il quale scopriremo il Galaxy Flip Z, qui in azione

Siamo a poco più di 24 ore dall’evento Galaxy Unpacked di Samsung, dove verrà mostrato, oltre alla serie dei Galaxy S20, anche il nuovo pieghevole della compagnia, il Galaxy Flip Z. Il famoso concept designer Ben Geskin ha pubblicato un video su Twitter che mostra quello che dovrebbe essere effettivamente il telefono a conchiglia della coreana. Il breve video offre la comprensione di come funziona la piegatura e lo spiegamento del dispositivo, con il suo schermo in azione.

Come sappiamo, all’esterno abbiamo un piccolo display VGA accanto alla fotocamera, che mostra l’ora e le notifiche quando è chiuso. Dal video non è chiaro se lo schermo stia effettivamente utilizzando il display a vetro sottile pieghevole di cui si parlava giorni fa ma se davvero sarà così, allora avremmo il primo device al mondo ad adottare un vero vetro che flette.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Galaxy Flip Z per tutti

Fino ad ora, tutti i telefoni della categoria hanno fatto affidamento su un materiale a base plastica per coprire lo schermo. Il video non è per nulla ufficiale ma davvero dovrebbero esservi poche sorprese a riguardo, tanto da poterlo considerare molto più ufficioso di quanto sia. Gli smartphone a conchiglia, con schermo pieghevole, possono davvero dare un boost al settore, se con prezzi più vicini al consumatore finale.

Già il Motorola Razr di fine 2019 abbassa di circa 1.000 euro il prezzo rispetto al Galaxy Fold e lo stesso Flip Z si attesterà su un valore simile. Il vantaggio non è solo economico ma anche nel fattore di forma, vista l’opportunità di poter piazzare un’altra volta i nostri smartphone in tasca, piuttosto che dotarsi di carrellini per portarseli dietro.