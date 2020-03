Facebook rivela lo strumento IA che ha utilizzato per bannare 6,6 miliardi di account falsi

Ascolta l'articolo

Il modello di apprendimento automatico si aggiorna automaticamente per stare al passo con i fake

Poche ore fa, Facebook ha presentato uno strumento di apprendimento automatico che, nell’ultimo anno, ha rimosso oltre 6 miliardi di account falsi. Ciò si aggiunge ai milioni di nuovi profili fake che Facebook impedisce di creare quotidianamente. Secondo Facebook, lo strumento è in sviluppo da due anni ed è uno dei metodi più avanzati per combattere tale tipo di “minaccia” globale.

La piattaforma utilizza una tecnologia chiamata “Classificazione delle entità profonde” (Deep Entity Classification) per analizzare gli account attivi e il comportamento dei singoli profili all’interno della comunità. Esamina decine di migliaia di funzioni, come il numero di richieste di amicizia che un account ha inviato e i gruppi o le pagine a cui ha aderito o seguito.

Come funziona l’IA di Facebook contro i fake

Ancora più importante, il modello di apprendimento automatico si aggiorna automaticamente, quindi può evolversi mentre gli spammer si adattano. La responsabile della scienza dei dati di Facebook, Bochra Gharbaoui, ha dichiarato a ZDNet che lo strumento ha ridotto del 27% il volume stimato degli account spam. Stima che il volume di account falsi su Facebook sia ora pari al 5% del totale.

Ma Gharbaoui ha anche detto che è solo questione di tempo prima che gli spammer trovino un modo per aggirare il sistema. «Gli avversari si muovono velocemente. Il loro ciclo di adattamento è feroce e sta diventando sempre più sofisticato». Non è raro che Facebook rimuova miliardi di account falsi, ma farne fuori 6,6 miliardi in un anno aumenta il livello qualitativo della rete.