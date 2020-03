VoipVoice lancia la VoipSim

Ascolta l'articolo

La SIM Dati 4G per una connettività prêt-à-porter

Da oggi è ufficialmente disponibile la VoipSim, la SIM Dati 4G/LTE di VoipVoice, il che servizio che permette di avere una connettività professionale prêt-à-porter sempre e ovunque: basta inserire la VoipSim in un dispositivo di connessione, come un router 4G, una dongle usb o altro, per avere la connettività sempre a portata di mano con indirizzo IP pubblico statico (la VoipSim è SOLO DATI, no SMS, no voce).

Il mondo del lavoro è sempre più fluido, con maggiori esigenze di smart working e lavoro da remoto: la VoipSim è la risposta di VoipVoice, il primo provider italiano di telefonia VoIP totalmente Business-Oriented, a queste nuove esigenze imposte dalla Rivoluzione Digitale.

“Sono tanti anni che ci lavoriamo e finalmente la VoipSim è una realtà anche per VoipVoice – commenta Simone Terreni, Managing Director di VoipVoice – Era il servizio che ci mancava a livello di Connettività. Dalla Fibra ai Collegamenti Wireless da tempo abbiamo già TUTTO quello che serve per fornire un collegamento internet di qualità adatto alle varie realtà aziendali. Era il tassello mancante e anche un piccolo sogno. Finalmente ci siamo riusciti e adesso non ci sono davvero più scuse per portare il VoIP dovunque. Il VoIP adesso è veramente sempre con te!”

Il servizio di connettività professionale disponibile in una SIM dati si rivolge proprio a chi lavora in mobilità ma necessita di IP pubblico statico, è utile come primo o secondo backup, indispensabile per chi non è coperto da altro servizio e può essere utilizzato per i principali dispositivi remoti, ormai sempre più diffusi nell’era dell’Internert of Things.

Un servizio altamente personalizzabile, portatile e utilizzabile ovunque.