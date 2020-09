Al via corso e webinar sul progetto Erasmus No Gender Gap!

Ascolta l'articolo

Il progetto No Gender Gap!, co-finanziato dal Programma europeo Erasmus plus, e di cui Scuola di Robotica è partner, ha realizzato una piattaforma ricca di corsi ed esercizi di coding e robotica educativa dedicata a ragazze e donne (ma che in realtà possono essere utilizzati da tutti).

La piattaforma di No Gender Gap! contiene diversi corsi modulati anche per principianti e per ogni gruppo di argomenti è presentata la vita di una donna che ha contribuito a sviluppare quella materia. Da Ildegarda di Bingen, autrice di trattati di cosmologia e medicina a Edith Clarke (1883-1959), prima donna a lavorare come ingegnere elettrico negli Stati Uniti.

Tra le donne informatiche, le cosiddette ENIAC Girls (Ruth Lichterman, Kay MacNutly, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff e Fran Bilas), sei donne, alle quali dobbiamo la programmazione dell’ENIAC, il primo computer elettronico della storia a essere Turing completo.

Vi invitiamo:

1) a iscriversi gratuitamente al corso qui. Il corso prevede il Credito Formativo di 1 CFU per 25 ore di attività con il 75% dei quiz ultimati correttamente. Per chi si iscriverà al corso di No Gender Gap!, le due ore di webinar seguite saranno calcolate come parte del credito;

2) ai due webinar gratuiti, descritti di seguito, di introduzione al corso, di un’ora l’uno, le cui ore saranno integrate nel Credito formativo.

Webinar di Introduzione al corso No Gender Gap!: 28 settembre 2020 dalle 17 alle 18 – parte prima

Il webinar presenterà alcuni moduli del corso nato dal progetto co-finanziato dal Programma Erasmus Plus, No Gender Gap!, in particolare gli aspetti pedagogici ed euristici per promuovere e sostenere l’interesse e le attività di ragazze e donne verso la scienza e la tecnologia.

• Sandra Meloni, Scuola di Robotica – Perché abbiamo bisogno di donne e ragazze nella scienza e tecnologia. Il gap di donne in tecnoscienza in Europa.

• Fiorella Operto, Scuola di Robotica – Presentazione del corso “No Gender Gap!” del progetto Erasmus plus.

• Prof.ssa Laura Capelli, Docente di Matematica e già Referente per l’Educazione Scientifica dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria – Le ragazze meno brave dei ragazzi in matematica? Verità e stereotipi.

• Prof.ssa Gloria Drei, IIS Natta De Ambrosi, Chiavari (GE) – Esperienze di tecnoscienza e di educazione di genere.

Link per iscriversi al webinar del 28 settembre 2020 dalle 17 alle 18:

Webinar del 30 settembre dalle 15 alle 16: Donne&Scienza: un incontro necessario – parte seconda

• Sandra Meloni, Scuola di Robotica – Una metodologia semplice ed efficace per promuovere la robotica e il coding per le ragazze.

• Fiorella Operto, Scuola di Robotica – I moduli laboratoriali del corso “No Gender Gap!”. Come usare Arduino in classe.

• Prof.sa Angela Pastorino, Presidente dell’Associazione Nuviae, già Dirigente dell’Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Referente della Rete Nazionale di Robotica Educativa – La robotica a scuola come veicolo di sapere tecno-scientifico.

• Prof. Ing. Giuseppe Centonze, Professore di Tecnologia, Istituto Comprensivo Veglie Polo 1 “P. Impastato” Veglie (LE) – Esperienze a scuola di tecnoscienza per bambine e ragazze.

Link per iscriversi al webinar del 30 settembre dalle 15 alle 16