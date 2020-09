Denodo tra i Leader nel Quadrante magico di Gartner 2020 per gli strumenti per l’integrazione dei dati

Ascolta l'articolo

Per la prima volta, l’azienda di analisi posiziona la società di virtualizzazione dei dati come leader in base alla sua completezza di visione e capacità di esecuzione

Il report completo del Magic Quadrant, pubblicato il 18 agosto 2020 e realizzato da Ehtisham Zaidi et al., è disponibile qui.

Facendo riferimento a una recente indagine di Gartner, il report indica che nel 2020, “l’integrazione tradizionale dei dati non si è più concentrata esclusivamente sul bulk/batch per la delivery dei dati”. Inoltre, “la metrica più significativa di quest’anno è che oltre il 50% delle organizzazioni intervistate ha dichiarato di aver bisogno del proprio strumento di integrazione dei dati per supportare un “mix perfetto e senza interruzioni tra i diversi stili di delivery dei dati”.

I clienti di Denodo hanno per lo più utilizzato lo stile d’integrazione basato sulla virtualizzazione dei dati per fornire rapidamente agli utenti aziendali dati integrati evitando così rallentamenti nella consegna dei dati.

Le capacità innovative introdotte nell’ultima versione della piattaforma Denodo – versione 8.0 – come l’integrazione ibrida e multi-cloud, l’automazione nella scienza dei dati utilizzando l’Intelligenza artificiale e il Machine Learning, i miglioramenti nelle API e nei microservizi e le sue elevate prestazioni, aumentano l’uso della piattaforma di virtualizzazione dei dati nelle architetture dati logiche avanzate.

“Crediamo che la posizione di Denodo nel quadrante dei Leader confermi l’importanza della virtualizzazione dei dati come stile moderno d’integrazione dei dati. Ancora più importante, ciò rispecchia il fatto che i clienti di Denodo vedono un enorme valore nelle nostre innovazioni nelle aree dei cataloghi di dati in Machine Learning, nell’accelerazione intelligente delle query e nella gestione automatizzata dell’infrastruttura per scenari ibridi e multi-cloud”, ha dichiarato Ravi Shankar, Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Denodo. “La nostra ultima versione di Denodo Platform abilita l’architettura del Data Fabric logico includendo un’interfaccia utente nuova e ridisegnata basata sul web, l’integrazione single sign-on, l’accelerazione delle query utilizzando riepiloghi precalcolati, il supporto per GraphQL e altro ancora”.