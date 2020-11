Prysmian Group accelera la corsa per azzerare le emissioni nette di CO2

Ascolta l'articolo

450 milioni di euro di investimenti entro il 2022 a supporto sostenibilità, transizione energetica e digitalizzazione

Prysmian Group ha annunciato il lancio di un nuovo progetto volto ad accelerare la sua corsa verso l’azzeramento delle emissioni nette di CO2. L’annuncio è stato dato in occasione dell’evento digitale di stakeholder engagement di Prysmian Group, il “Sustainability Day”, durante il quale il top management del Gruppo ha condiviso la visione, le priorità e i piani di Prysmian per la propria roadmap di sostenibilità. Il progetto punta a fissare gli obiettivi scientifici di riduzione di carbonio per il Gruppo Prysmian e prenderà in considerazione le emissioni di gas ad effetto serra di Scope 1&2 (propria organizzazione) e di Scope 3 (catena del valore). Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio sono considerati “Science Based Target” se sono in linea con ciò che la scienza del clima afferma sia necessario per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi: limitare il riscaldamento globale sotto i 2°C al di sopra dei livelli preindustriali e perseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento a 1,5 °C. In questo progetto Prysmian Group è supportato da Carbon Trust, organizzazione leader che aiuta le aziende e i governi a realizzare piani ambiziosi a favore di un futuro sostenibile e “low-carbon”.

“In qualità di Public Company crediamo che la sostenibilità debba essere parte del nostro DNA” ha dichiarato Valerio Battista, Chief Executive Officer di Prysmian Group. “Siamo impegnati a migliorare la sostenibilità lungo l’intera supply chain e in tutta l’organizzazione, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni in cavo e fibra ottica per le reti elettriche e di telecomunicazione che sono essenziali nel favorire la transizione verso l’uso di fonti di energia rinnovabili e un’economia decarbonizzata”.

Entro il 2022 Prysmian ha previsto di investire circa 450 milioni di euro per migliorare ulteriormente la sostenibilità della propria organizzazione e supply chain e accelerare lo sviluppo di tecnologie in cavo, asset e servizi all’avanguardia. La riduzione dei consumi energetici, l’economia circolare, il riciclo dei rifiuti, e la promozione di una cultura della salute e della sicurezza sono fattori fondamentali dell’impegno di Prysmian per migliorare la sostenibilità della propria supply chain.

La transizione verso fonti di energia rinnovabili è strettamente connessa alla capacità di trasmettere e trasportare l’energia da un luogo all’altro, dai siti di produzione dell’energia rinnovabile (parchi eolici offshore) ai siti dove l’energia viene consumata (centri urbani). Prysmian Group è impegnato nel supportare lo sviluppo di reti di energia più green e smart, rendendo disponibili tecnologie in cavo innovative in grado di coprire distanze più lunghe e adatte ad essere installate a profondità superiori, garantendo maggiori prestazioni, affidabilità e sostenibilità. Prysmian ha inoltre confermato il varo della nuova Leonardo da Vinci, la nave posacavi più performante ed efficiente al mondo, che diventerà operativa a luglio 2021.

Ogni anno Prysmian Group investe oltre 100 milioni di euro in ricerca e sviluppo. Tra le più recenti innovazioni tecnologiche di Prysmian figurano la tecnologia P-Laser per i sistemi in cavo in grado di garantire una maggiore capacità di trasmissione, elevate performance e sostenibilità ambientale (materiali 100% riciclabile e -40% di emissioni di CO2), cavi per collegamenti ad alta tensione in corrente continua (HVDC) su distanze molto elevate e cavi con armatura sintetica per posa a profondità record, oltre a tecnologie per il monitoraggio e la gestione delle reti. Prysmian è inoltre impegnata a innovare i cavi ottici e in fibra ottica. Recentemente il Gruppo ha lanciato BendBrightXS 180µm, la più sottile fibra ottica insensibile alla piegatura, e ha sviluppato con successo cavi con un numero e una densità di fibre ancor superiori e diametri ulteriormente ridotti come FlexRibbon con 6.912 fibre, il cavo ottico con il più elevato numero di fibre nel settore, e i microconduttori Sirocco HD e Sirocco Extreme.

In qualità di Gruppo con una presenza globale Prysmian considera la propria responsabilità verso la creazione di un ambiente inclusivo un serio impegno. Il Gruppo promuove una cultura di condivisione, collaborazione, apertura e trasparenza, accogliendo quindi la diversità, e monitora costantemente i propri progressi. Prysmian Group crede nel valore delle persone, del background, degli stili di leadership e delle attitudini perché ciascuno è potenzialmente in grado di generare valore per l’Azienda.