Cisco Webex Suite al servizio di nuove modalità di lavoro e incontro, ibride e intelligenti

Per Webex l’innovazione non si arresta e lo dimostrano le oltre 800 novità, tra nuove funzionalità e nuovi dispositivi, annunciati da settembre a oggi

Per supportare le aziende nel passaggio ad un mondo ibrido con soluzioni flessibili, abilitanti e inclusive, Cisco presenta Webex Suite, una piattaforma tecnologica che include importanti innovazioni che danno luogo ad ambienti di lavoro ed eventi ibridi e inclusivi, offrendo livelli ineguagliabili di personalizzazione e sicurezza.

Secondo un recente studio, il 98% delle riunioni future includeranno almeno un partecipante in remoto, e questa modalità mista di lavoro (che unisce interazioni a distanza e di persona) sta impattando la cultura del lavoro, le modalità di coinvolgimento dei partecipanti negli eventi e la tecnologia. Ecco perchè è necessario un investimento più ampio – al di là della tradizionale sala conferenze – per ripensare e supportare i nuovi requisiti degli eventi e di una forza lavoro ibridi. Il modo in cui le aziende lavoravano prima e durante la pandemia sarà profondamente diverso.

“Il business collaboration di Cisco è indispensabile per i nostri clienti”, ha affermato Chuck Robbins, CEO di Cisco. “Grazie alle oltre 800 innovazioni – tra nuove funzionalità e dispositivi – annunciate da settembre a oggi, abbiamo la più completa soluzione di gestione delle riunioni, chiamate, messaggistica ed eventi presente sul mercato, in grado di sostenere il futuro del lavoro ibrido”.

“Per operare con successo nell’era del lavoro ibrido, le aziende devono assicurarsi che le loro soluzioni siano flessibili, inclusive, abilitanti, sicure e facilmente gestibili dall’IT”, ha commentato Jeetu Patel, senior vice president e general manager di Cisco Security and Collaboration. “La nuova Webex Suite garantisce pari opportunità e possibilità di esprimersi all’interno di una realtà di lavoro ibrido”.

Le innovazioni a Webex includono: