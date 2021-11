IRIDEOS e Cliocom si aggiudicano la gara per portare servizi di connettività, comunicazione, cybersecurity e formazione ICT alla PA pugliese

IRIDEOS, operatore ICT nazionale dedicato alle aziende e alla Pubblica Amministrazione e ClioCom, storico operatore leader nel mercato Internet della Regione Puglia, si sono aggiudicate la Gara promossa da InnovaPuglia S.p.A per la fornitura di servizi di connettività, comunicazione, cybersecurity e formazione ICT per la Pubblica Amministrazione Locale pugliese.

L’offerta dell’ATI costituita da ClioCom e IRIDEOS si è classificata prima, garantendo il miglior prezzo alle Pubbliche Amministrazioni che aderiranno al servizio.

ClioCom, capofila con sede a Lecce, sfrutterà il proprio radicamento territoriale, l’esperienza maturata sulla Pubblica Amministrazione locale, la piattaforma sviluppata per la formazione a distanza e la rete wireless proprietaria; IRIDEOS, operatore nazionale, metterà a disposizione le proprie infrastrutture e le proprie competenze per l’erogazione di soluzioni di connettività, in particolare in fibra ottica.

“ClioCom è, ormai da oltre vent’anni, un interlocutore affidabile di buona parte delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi conoscendo a fondo le loro esigenze e offrendo sempre servizi in linea con le loro aspettative, senza mai far mancare il supporto qualificato e continuo da parte dei propri tecnici e consulenti commerciali; questo per accompagnarle nella continua evoluzione dei servizi digitali, servizi cloud certificati AgID e servizi di accesso a banda ultra larga. La presenza di ClioCom sul territorio pugliese, la conoscenza delle reali necessità delle PA locali, oltre alla continua ricerca applicata, insieme all’expertise di IRIDEOS, ha permesso di disegnare le migliori soluzioni in termini di rapporto qualità prezzo, aggiudicandoci così la Gara” dichiara Gabriele Conte, Direttore Generale di ClioCom.

“Ci aspettiamo che l’Accordo quadro con InnovaPuglia sia un’opportunità per le Pubbliche Amministrazioni Locali di agevolare privati e aziende nella fruizione dei servizi pubblici a loro dedicati, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate” afferma Jeff Zakar, Direttore Vendite di IRIDEOS. “La nostra esperienza consolidata nel settore ICT e le infrastrutture proprietarie di fibra, data center e cloud distribuite in Italia, ci consentono di offrire servizi di accesso Internet di nuova generazione ad Aziende e Comuni, indispensabili per poter fruire dei servizi e delle applicazioni in Cloud con la garanzia della piena sicurezza dei propri dati.”