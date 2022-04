Hogan si affida a PwC Italia per il suo ingresso nel Metaverso

In occasione della partecipazione alla Metaverse Fashion Week che ha visto il debutto nel Metaverso di Hogan, PwC Italia è stato scelto per fornire assistenza tecnologica, legale, fiscale e contabile a supporto del progetto

In occasione della recente partecipazione alla Metaverse Fashion Week organizzata su Decentraland – piattaforma decentralizzata basata su blockchain – che ha visto il debutto nel Metaverso di Hogan, il network di servizi professionali alle imprese di PwC Italia – con PwC TLS Avvocati e Commercialisti – è stato scelto per fornire assistenza tecnologica, legale, fiscale e contabile a supporto del progetto.

La collaborazione con PwC Italia ha coinvolto un team multidisciplinare in grado di assistere Hogan nella definizione e nel coordinamento di importanti attività, tra le quali:

progettare la gestione del ciclo di vita e la custodia degli NFT del brand e relative cryptocurrency

valutare gli impatti aziendali organizzativi, legali, fiscali e contabili legati al progetto

negoziare i contratti con gli stakeholder di Hogan nel mondo Metaverso a tutela della proprietà industriale e intellettuale del brand, data protection

garantire la corretta gestione contabile e fiscale dei rapporti instaurati da Hogan

“Combinare strategie di crescita del business con attività di Metaverse Marketing & Branding, disegnare esperienze sul Web 3.0, creare e vendere NFT proteggendo la proprietà intellettuale, industriale e i dati, sono solo alcuni dei servizi innovativi che i Brand ci richiedono. Siamo lieti di supportare il Gruppo Tod’s ed in particolare di affiancare Hogan in questo nuovo percorso di experience nel mondo virtuale. Siamo di fronte a un evento paragonabile all’avvento di Internet negli anni 2000 e siamo pronti a stare al fianco dei nostri clienti in questo momento di disruption dalle opportunità potenzialmente infinite. Fondamentali sono state le sinergie di progetto sviluppate con i team guidati da Matteo Bonente, Andrea Lensi e Alessia Zanatto, Partners di PwC Italia”, afferma Nicola Madureri, Partner, PwC Italia.

“Il recente ingresso di Hogan nel Metaverso, con il lancio della prima collezione di NFT ‘Hogan Untraditional’, segna un ulteriore passo avanti nell’era del digitale per il nostro brand e crea interessanti opportunità per connettersi ad una nuova generazione di utenti Web3” ha commentato Andrea Della Valle, presidente Hogan e vicepresidente Gruppo Tod’s. “Non potevamo non affidarci all’esperienza pluriennale di un network come quello di PwC Italia per tutelare il marchio in tutti gli steps legati alla progettazione e allo sviluppo di attività collegate a questo nuovo mondo.”