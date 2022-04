Instagram sta aggiornando il suo algoritmo di ranking

La volontà è concentrarsi maggiormente sui contenuti originali

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato che il social sta aggiornando il modo in cui classifica i contenuti, al fine di concentrarsi maggiormente su post originali. Per Mosseri: “Se crei qualcosa da zero, dovresti ottenere più credito che se stai ricondividendo qualcosa che hai trovato da qualcun altro. Per questo, faremo di più per cercare di valutare maggiormente i contenuti originali, in particolare rispetto ai ripubblicati”. Cosa significata esattamente?

I contenuti modificati al di fuori di Instagram, quindi caricati sull’app, non saranno penalizzati da questa modifica. Come afferma Mosseri : “L’idea è che se ce l’hai fatta, è originale. Va bene se lo hai modificato al di fuori di Instagram e poi lo hai inserito tramite la galleria”. Instagram ha annunciato l’anno scorso che i contenuti ricondivisi da altre app che includevano filigrane visibili sarebbero stati declassati, il che era specificamente incentrato sulle ricondivisioni dei contenuti di TikTok su Reels. I post con loghi o filigrane visibili saranno comunque penalizzati in base a tale politica, almeno in Reels, ma al di fuori di ciò, la modifica non è progettata per impedire alle persone di condividere contenuti modificati fuori da Instagram.

Mosseri osserva che gli aggregatori di contenuti sono al centro di questo aggiornamento e Instagram potrà fare riferimento alla cronologia dei post di un account come un modo per determinarlo. “Se l’account è un aggregatore, molto probabilmente saremo in grado di rilevare che non è originale”. Quindi, se stai ripubblicando molte cose da altri account, probabilmente vedrai un calo della copertura. Pubblicare meme di tendenza è stato un modo semplice per aumentare il coinvolgimento fino ad ora, ma forse non sarà più così. In sostanza, l’obiettivo è ridurre il predominio dei siti aggregatori e dare più credito ai creatori originali.