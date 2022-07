Transizione digitale: il successo dal buon incontro tra persone e tecnologie

Infostar, system integrator tarcentina, ed Eupragma, udinese, supportano insieme la digital transformation di aziende grandi e piccole.

La transizione tecnologica comincia a essere misurata nelle sue percentuali di successo anche nelle piccole e medie realtà e, come hanno verificato di recente studi del Politecnico di Milano riferiti all’andamento 2021, il 62% dei progetti di digitalizzazione non raggiunge l’obiettivo. Il tema è stato al centro di un dibattito al Golf Club di Fagagna (Udine). Una trasformazione digitale riuscita incide sul business con un aumento consolidato dell’utile tra il 12 e il 20%.

Sufficientemente chiari i motivi: il problema non si annida nella tecnologia in sé, quanto nell’elemento umano del processo.

Manca il coinvolgimento di tutti gli attori sul campo, non si progetta il tempo per apprendere, si governa poco, o per nulla, l’impatto organizzativo che discende dalla digitalizzazione.

In Friuli Venezia Giulia due aziende da decenni impegnate su fronti diversi nei processi di trasformazione del business hanno colto immediatamente questa nuovo scenario e, dimostrando esse stesse flessibilità organizzativa e progettuale, hanno unito le conoscenze e competenze per organizzare risposte che hanno già attestazioni di successo.

Protagonisti sono Infostar, system integrator tarcentina che sta accompagnando le Pmi del territorio da 22 anni nell’informatizzazione di fabbriche e servizi, ed Eupragma, evolution partner udinese che progetta e accompagna l’evoluzione di organizzazioni e business, affinché l’aumento di performance sia anche un miglioramento del benessere.

L’approccio integrato alla transizione digitale che ne è nato è stato presentato al Golf Club di Fagagna in un appuntamento che ha attratto numerose figure, da capitani d’azienda a responsabili delle risorse umane a direttore delle reti It di aziende di diverse dimensioni.

«La strategia per un’efficace transizione digitale, e per un suo costante aggiornamento, deriva dall’intersezione curata, programmata e guidata di tecnologia, persone e organizzazione», sintetizza Cristian Feregotto, ceo di Infostar (nella foto). «La nostra azienda è in grado di offrire la tecnologia più idonea per le diverse soluzioni che ogni singolo contesto richiede», aggiunge; «il nostro impegno è, a fronte dei processi di digitalizzazione necessari, accompagnare prima e meglio il cambiamento delle persone e dell’organizzazione del flusso delle informazioni”, evidenzia Lamberto Savino, di Eupragma.

Per entrambe, il processo di cambiamento delle imprese deve avvenire «a partire dall’attenta lettura del contesto, delle risorse già esistenti al proprio interno e del loro potenziamento secondo un percorso cadenzato da: scoprire, definire, sviluppare, sperimentare». Ne deriva che «una trasformazione digitale riuscita incide sul business con un aumento consolidato dell’utile tra il 12 e il 20%, come ormai ben attesta la casistica», concludono Feregotto e Savino.

Infostar opera dal 1999 come system integrator, specializzata nella fornitura e nell’integrazione di soluzioni informatiche e digitali. È organizzata in quattro business unit: Infrastrutture (progetti e soluzioni Ict, client server, cloud, it security, networking); Servizi (consulenza, governance, implementazioni e interventi di manutenzione); Forniture (dispositivi software dalla vendita al noleggio al lungo termine); Formazione con corsi su sicurezza informatica, gestione dei contenuti digitali e produttività.

Eupragma società di consulenza che lavora fianco a fianco con gli imprenditori, manager e le persone co l’obiettivoimprescindibile d’oggi: evolvere.

Strategia, organizzazione, tecnologia, competenza, cultura: gli ingredienti del suo agire. Al suo interno operano consulenti di direzione, esperti di formazione, organizzazione aziendale, business development, digital transformation, design. Innova metodi e strategie nel campo della consulenza e ha registrato una serie di marchi di successo.