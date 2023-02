Veronica Pace è Head of Marketing di Trend Micro Italia

Con il nuovo ingresso, il leader globale di cybersecurity migliora il supporto ai clienti nei percorsi di digital transformation e consolida l’impegno nella diffusione della cultura per un utilizzo sicuro e consapevole del digitale

Trend Micro, leader globale di cybersecurity, annuncia l’ingresso di Veronica Pace come Head of Marketing Italia. La giovane manager vanta una carriera di rilievo nel mercato ICT e una significativa expertise nella cybersecurity. Il suo percorso inizia in PTC e prosegue in Lutech, dove occupa posizioni di responsabilità sempre maggiori nel corso degli anni. Nel 2017, approda in Check Point Software Technologies come Marketing Manager Italia, per assumere a luglio 2020 la carica di Marketing Team Leader South Europe, coordinando Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

“Veronica Pace è riconosciuta nel nostro settore per la sua esperienza e per la sua determinazione nel conseguimento dei risultati, ma anche per essere una professionista creativa e appassionata. Caratteristiche e doti personali che in Trend Micro sono apprezzate e valorizzate. Nel nostro lavoro è fondamentale saper coniugare eccellenza ed empatia, per poter affiancare i clienti in aree organizzative e tecnologiche cruciali, nonché per ideare e realizzare iniziative di innovazione sociale dedicate alla cittadinanza digitale. Siamo lieti di avere Veronica nel nostro team, certi che insieme raggiungeremo nuovi significativi traguardi”, dichiara Alessandro Fontana, Country Manager Trend Micro Italia.

In qualità di Head of Marketing Trend Micro Italia, Veronica si occuperà in particolare di definire le strategie di marketing e di comunicazione per i segmenti di mercato nei quali Trend Micro opera, supportando le diverse funzioni di business interne.

La sua attività sarà rivolta al mondo istituzionale, a quello delle aziende, Enterprise e PMI oltre allo sviluppo di attività marketing con i partner. Sarà inoltre a capo di iniziative culturali e sociali, incluse le campagne education, dedicate ai temi di diversity e inclusion, mirate a contrastare il grave fenomeno del cyberbullismo. Trend Micro si impegna infatti quotidianamente per favorire la diffusione di una cittadinanza digitale consapevole ed estesa a tutti i livelli della società, partendo dai più giovani.

“E’ un’opportunità avvincente poter esprimere la mia professionalità in un’azienda che si caratterizza per una visione e una portata di respiro internazionali e allo stesso tempo consente un’ampia libertà di sviluppo locale. Una particolarità che contribuisce concretamente all’implementazione di attività finalizzate a consolidare l’approccio di Trend Micro in termini di prossimità ai clienti, ai partner e al territorio. Metterò la mia esperienza a disposizione dei colleghi e di tutti gli stakeholder, per proseguire la crescita comune e per rafforzare il dialogo dell’azienda con i suoi diversi partner pubblici”, commenta Veronica Pace.

Veronica vive a Milano, ha un cane di nome Akira che è la sua fonte primaria di divertimento ed è appassionata di pilates e viaggi.