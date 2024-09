Zegna, le radici dell’unicità

L’idea di combinare gli aspetti positivi e distintivi dell’ambito industriale – produzione su larga scala, efficienza dei processi e capacità di rispondere a una domanda massiva e articolata – con la capacità di creare valore attraverso l’artigianalità, fatta di attenzione ai dettagli, alla qualità e all’unicità tipica di queste produzioni è da sempre la cifra distintiva di Ermenegildo Zegna.

«Zegna ha saputo brillantemente unire queste due anime» – spiega Giovanni Gugliotta, ICT Architecture & Security manager di CONSITEX – Ermenegildo Zegna Group. «From sheep to shop è il nostro motto. Lavoriamo la lana occupandoci direttamente della cardatura, del filo e del tessuto, sino alla realizzazione del vestito in vendita nei nostri negozi. La copertura è totale». Su questa filiera – continua Gugliotta – si innesta un’infrastruttura IT importante a sostegno dell’azienda. «La transizione al cloud non solo ha comportato lo spegnimento dei data center on-prem, ma ha anche semplificato notevolmente la gestione del processo produttivo. Nel corso di un anno, abbiamo completato la migrazione di tutta l’infrastruttura, inizialmente creando un data center su Azure dedicato a SAP. Successivamente, abbiamo preso la decisione strategica di migrare il resto dell’infrastruttura, composta dalle due componenti principali, VMware e AS-400. Questa operazione è stata eseguita con grande attenzione per minimizzare i rischi associati a una transizione così significativa. Il processo è stato portato a termine con successo, garantendo una transizione fluida e una continuità operativa senza intoppi. La migrazione al cloud non solo ha migliorato l’efficienza e la flessibilità dell’infrastruttura, ma ha anche contribuito positivamente agli aspetti legati alla sicurezza e alla protezione dei dati.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

«Il tema della gestione del rischio informatico si scontra con la propensione al rischio dell’azienda. Se, per varie ragioni, “l’appetito per il rischio” è elevato, il controllo del rischio diventa una sfida ardua. La comprensione del rischio informatico in certi ambiti meno soggetti alla compliance può essere più complicato. È più facile comprendere rischi più tangibili come quelli finanziari, di cambio oppure operativi, che sono strettamente legati al core business dell’azienda» .La decisione di migrare al cloud – come sottolinea Gugliotta – è stata motivata anche da considerazioni ambientali. «Il cloud assicura che l’energia consumata provenga da fonti green. E questa scelta si coniuga con l’impegno di Zegna sulla sostenibilità a 360 gradi. Tuttavia, il percorso non sarà agevole. Operiamo in fabbriche dislocate in Italia, Svizzera, Turchia, con oltre 400 negozi sparsi in tutto il mondo e gestiamo l’intera catena di distribuzione e i magazzini. L’azienda ha manifestato ai massimi livelli un forte impegno nel perseguire con determinazione questo obiettivo».

Cloud, tradizione artigianale e sostenibilità per ridefinire i processi di produzione

Un impegno che ha radici lontane. «Il Gruppo Ermenegildo Zegna è da sempre guidato dal principio fondamentale del “giving back”. Fin dai primi decenni del secolo scorso, il nostro fondatore aveva intravisto l’importanza di preservare la bellezza della natura e promuovere il benessere delle persone come elementi indispensabili per il successo a lungo termine di un’azienda. In tempi non sospetti, alla fine della Seconda guerra mondiale, fece piantare milioni di alberi a Trivero, nel cuore del Biellese in Piemonte, luogo di nascita dell’azienda e ancor oggi sede principale. Un segno tangibile che sottolinea l’attenzione continua all’ambiente e alle comunità in cui operiamo».