Sergio Boaretto di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ci spiega i vantaggi dell’intelligenza artificiale applicata a studi professionali e aziende

Quando si parla di intelligenza artificiale c’è un “prima” e un “dopo”.

Tutto quello che precede il boom degli strumenti di AI, semplice o generativa, hanno sicuramente spinto più in là l’innovazione nel mondo IT ma non con la stessa velocità che vediamo oggi.

Complice l’interesse di big player del settore, Microsoft e Google tra tutti, e la riduzione dei costi necessari ad “addestrare” i modelli di AI, adottare una piattaforma di nuova generazione oggi è semplice, ma quanto utile?

Ce lo dice Sergio Boaretto, director technology, product management di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Oggi il cloud è una commodity. Imprenditori e professionisti che decidono di investire per vivere il futuro delle proprie attività non possono prescindere dalla nuvola, che apre ad un ecosistema in cui persone e tecnologie possono lavorare insieme per innalzare il valore del business”. In tale scenario, il cloud può rappresentare l’ambiente ideale dove far “crescere” progetti di intelligenza artificiale, per portare qualcosa di veramente nuovo all’interno delle organizzazioni.

Riprese e montaggio: Gabriele Sandrini