La storia di Leonardo Mastromauro e del “Pastificio Riscossa” prende vita in un suggestivo video diretto dal regista Andrea Simonetti. Un omaggio agli oltre cento anni di passione imprenditoriale e resilienza di uno dei Pastifici più importanti a livello nazionale e internazionale



Ogni grande impresa ha una storia alle spalle, fatta di sogni, sacrifici e determinazione e il Pastificio Riscossa di Corato (BA) non fa eccezione. Fondata oltre un secolo fa da Leonardo Mastromauro, bisnonno di Margherita Mastromauro, oggi alla guida dell’azienda e Presidente del gruppo Pastai di Unione Italiana Food, questa azienda ha saputo conquistare un posto di rilievo tra le top 300 di Puglia e Basilicata grazie alla qualità e alla passione che la contraddistinguono. Un viaggio emozionante che ora è raccontato in un video intitolato “TORNATE CHE CE LA FAREMO”.

Concepito come il trailer di un film, il video, diretto dal regista Andrea Simonetti, progettato dall’agenzia Carucci e Chiurazzi di Bari e prodotto dalla casa di produzione Oz Film, condensa, in poco più di due minuti, la storia del Pastificio Riscossa. Dai primi passi di Leonardo Mastromauro nel 1900, quando avviò un piccolo laboratorio di produzione della pasta, fino agli Venti, quando a seguito della guerra emigrò a New York in cerca di nuove opportunità. Come altri italiani emigrati, Leonardo lavorò instancabilmente, superando ostacoli con tenacia e ingegno. Nel 1932 il richiamo di casa, racchiuso nelle poche parole – “Torniamo a casa. Questa volta ce la faremo” – lo riportò in Italia con la sua famiglia per riunirsi alla sua terra e rilanciare il suo progetto: il Pastificio Riscossa.

Il nome stesso, “Riscossa”, racchiude in sé il senso di una sfida vinta, di una rinascita. Con la fondazione dell’azienda Leonardo non solo realizzò il suo sogno ma creò una realtà destinata a crescere e prosperare nel tempo. Oggi, sotto la guida di Margherita Mastromauro, l’azienda continua a portare avanti la visione e i valori del suo fondatore mantenendo alta la qualità e l’attenzione al dettaglio che ne hanno fatto un simbolo di eccellenza.

“Questo progetto nasce da una domanda che spesso mi è stata rivolta: perché Riscossa? Volevamo condividere con il pubblico la storia del nostro Pastificio e i valori fondamentali che hanno plasmato la nostra identità aziendale: la passione per la qualità, l’innovazione e il profondo legame con la tradizione italiana della pasta. Era importante per noi raccontare questa storia di impegno, coraggio, speranza e successo, onorando il nome di colui da cui tutto è iniziato”, ha dichiarato Margherita Mastromauro, Presidente del Pastificio Riscossa e del gruppo Pastai di Unione Italiana Food.