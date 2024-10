Verso la nuova Europa? Forum in Masseria 2024, prospettive economiche e politiche per l’Italia

Innovazione e transizione energetica, dal 5 al 7 luglio a Manduria (Ta), torna l’evento che esplora le dinamiche economiche e politiche per lo sviluppo del Paese e la crescita delle imprese

Dopo le europee di inizio giugno, il recente vertice G7 e quasi in coincidenza con il secondo turno delle elezioni francesi, prende il via la sesta edizione della kermesse “Forum in Masseria” dal 5 al 7 luglio a Manduria, in provincia di Taranto. In un momento cruciale per il futuro delle imprese italiane, il dibattito sul nuovo scenario macroeconomico che si delinea all’orizzonte, si anima tra la terra rossa, i muretti a secco e le viti di Primitivo di Manduria, in questo angolo di Salento Nord Orientale che dalla campagna arriva fino al mare.

Oltre 40 ospiti di spicco del mondo industriale e istituzionale, con dieci panel che affronteranno temi chiave per il futuro dell’Italia nel contesto europeo e internazionale. I vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, insieme ai ministri Calderone, Fitto, Lollobrigida, Nordio, Piantedosi, Pichetto Fratin, Schillaci, Urso, il viceministro Leo, il presidente della Regione Puglia Emiliano e il presidente dell’ANCI Decaro, si confronteranno con esponenti di spicco dell’industria e dell’imprenditoria.

Bruno Vespa, patron di Masseria Li Reni, modererà i vari momenti dell’evento, che si concentreranno sulle prospettive economiche e politiche dell’Italia in Europa. Dalla neutralità tecnologica alla transizione energetica, dall’innovazione alle sfide della mobilità elettrica, al centro del dibattito anche il Piano Mattei, la Politica Agricola Comune, le prospettive dell’intelligenza artificiale e il futuro della cybersicurezza.

Il “Forum in Masseria” si conferma un appuntamento di primo piano per comprendere le dinamiche economiche e politiche attuali e future, offrendo una piattaforma di dialogo e confronto tra i protagonisti del panorama economico e politico italiano ed europeo. L’evento promette di fornire spunti significativi e strategie per affrontare le sfide globali e valorizzare il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale.