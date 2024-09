UNDP e IBM annunciano nuove soluzioni per migliorare la capacità previsionale in termini di accesso all’energia e per una maggiore equità energetica

L’UNDP e IBM hanno sviluppato due nuovi modelli interattivi per il GeoHub del Data Futures Exchange dell’UNDP: il modello AI Electricity Access Forecasting e il modello statistico geospaziale Clean Energy Equity Index

IBM e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) hanno annunciato nuovi modelli interattivi sull’energia nell’ambito della piattaforma globale UNDP GeoHub. Queste soluzioni innovative utilizzano tecnologie come IBM watsonx per consentire agli utenti — dai responsabili politici a livello nazionale e comunitario al pubblico più vasto — di analizzare questioni energetiche complesse attraverso tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e di accedere ad un ampia gamma di risorse, contribuendo a sostenere un processo decisionale basato sui dati verso una giusta transizione energetica.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

“Unendo le conoscenze e la leadership a livello globale dell’UNDP nell’ambito dello sviluppo sostenibile e le rivoluzionarie innovazioni di IBM nell’AI e nel cloud ibrido, siamo orgogliosi di presentare soluzioni che dimostrano la capacità della tecnologia di avere un impatto positivo e duraturo sull’ambiente e nelle comunità”, ha dichiarato Justina Nixon-Saintil, Vice President e Chief Impact Officer di IBM. “Rendendo modelli innovativi liberamente accessibili al pubblico, puntiamo a mettere i leader, le organizzazioni e i membri delle comunità nelle condizioni di prendere decisioni energetiche d’impatto in tutto il mondo”.

Come parte del Data Futures Exchange (DFX) dell’UNDP, GeoHub è un ecosistema centralizzato di dati e servizi geospaziali. Fornisce una piattaforma per caricare, visualizzare e analizzare facilmente set di dati, combinando dati geografici e temporali con immagini satellitari. GeoHub promuove un approccio granulare, localizzato e basato su dati concreti per le sfide dello sviluppo e per la definizione di politiche integrate, dalla determinazione della distribuzione subnazionale dell’accesso all’elettricità alla valutazione dei livelli di vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico per le comunità nel corso del tempo

“La collaborazione dell’UNDP con IBM aiuta i paesi a utilizzare i dati sullo sviluppo e l’innovazione tecnologica per migliorare e proteggere il pianeta. Le soluzioni che abbiamo co-creato forniscono una base di prove concrete per aiutare i paesi a compiere progressi significativi e pratici verso una giusta transizione energetica. Gli investimenti a zero emissioni e le strategie di sviluppo incentrate sulle persone sono fondamentali per accelerare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, ha dichiarato Laurel Patterson, Head of the UNDP SDG Integration Team, UNDP Bureau for Policy and Programme Support.

UNDP e IBM hanno lavorato insieme per due anni attraverso il programma IBM Sustainability Accelerator. Il progetto è iniziato con una collaborazione attraverso l’IBM Garage, e ha portato al potenziamento del GeoHub dell’UNDP con due modelli innovativi: il modello AI Electricity Access Forecasting e il modello statistico geospaziale Clean Energy Equity Index.

Il modello di IA Electricity Access Forecasting utilizza IBM watsonx AI and data platform, IBM Cloud e una libreria di apprendimento automatico open-source per fornire previsioni future su scala dell’accesso all’elettricità fino al 2030, valutando una serie di fattori tra cui popolazione, infrastrutture, urbanizzazione, elevazione e dati satellitari, oltre ai dati sull’uso del suolo forniti da IBM Environmental Intelligence. Modellando questi fattori per fare una previsione futura, il modello di previsione dell’accesso all’elettricità offre un netto vantaggio rispetto alle stime di accesso all’elettricità più comunemente disponibili al giorno d’oggi. Il modello conterrà i dati di 102 Paesi del Sud a livello globale, tra cui Africa, Asia e Pacifico, America Latina e Medio Oriente.

utilizza IBM watsonx AI and data platform, IBM Cloud e una libreria di apprendimento automatico open-source per fornire previsioni future su scala dell’accesso all’elettricità fino al 2030, valutando una serie di fattori tra cui popolazione, infrastrutture, urbanizzazione, elevazione e dati satellitari, oltre ai dati sull’uso del suolo forniti da IBM Environmental Intelligence. Modellando questi fattori per fare una previsione futura, il modello di previsione dell’accesso all’elettricità offre un netto vantaggio rispetto alle stime di accesso all’elettricità più comunemente disponibili al giorno d’oggi. Il modello conterrà i dati di 102 Paesi del Sud a livello globale, tra cui Africa, Asia e Pacifico, America Latina e Medio Oriente. Il Clean Energy Equity Index sviluppato da IBM e UNDP insieme all’Università di Stony Brook, è un modello statistico geospaziale unico nel suo genere che combina l’analisi geospaziale con fattori ambientali, economici e sociali – come l’istruzione, le emissioni di gas a effetto serra e la ricchezza relativa – per generare un punteggio di equità energetica pulita da 0 a 1. Questo punteggio riflette sia le opportunità di sviluppo dell’energia pulita sia l’urgenza, attraverso la lente dell’equità e di una giusta transizione. In questa dashboard, gli utenti di GeoHub possono anche visualizzare e personalizzare individualmente ogni fattore ambientale, economico o sociale analizzato nel modello, per valutare quali fattori hanno il maggiore impatto sull’accesso equo all’energia pulita, consentendo un migliore processo decisionale. Il modello fornirà dati provenienti da 53 paesi africani.

Storicamente, modelli avanzati come questi non sono sempre stati liberamente accessibili e applicabili a tutti gli utenti. Insieme, IBM e UNDP si sono proposti di co-creare soluzioni che rafforzassero il libero accesso del pubblico a informazioni complesse sull’energia pulita e a tecnologie avanzate, fornendo al contempo risorse energetiche essenziali per responsabili politici, governi, giornalisti e decisori.