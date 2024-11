Solutions30 Italia firma un contratto con Sagelio per le stazioni di ricarica

La filiale italiana del gruppo leader nelle soluzioni per le nuove tecnologie, annuncia la definizione di un accordo per l’installazione e la manutenzione di stazioni di ricarica per auto elettriche

Solutions30 Italia annuncia la firma di un accordo con Sagelio per la costruzione in 12 regioni italiane di stazioni di ultima generazione destinate alla ricarica rapida e ultra-rapida di veicoli elettrici.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

Sagelio, giovane società italiana attiva dal 2017 e specializzata nella vendita di dispositivi di ricarica per veicoli elettrici multibrand su tutto il territorio nazionale, ha già al suo attivo oltre 200 punti di ricaricainstallati in ambiti di mercato diversi come quello privato e aziendale, quello dell’hospitality e quello fast charge.

L’azienda prevede di incrementarne questo numero nei prossimi anni, fino a raggiungere l’obiettivo di400 stazioni installate entro il 2025. Grazie all’accordo siglato, Solutions30 diviene un partner attivo di questo piano di sviluppo.

Oggetto dell’accordo siglato dalle due aziende è anche la manutenzione da parte di Solutions30 del parco già installato di Sagelio nelle stesse regioni del centro e del nord Italia (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana,Umbria, Abruzzo, Marche).

La scelta da parte di Sagelio di Solutions30 Italia come partner tecnologico si è basata sulla possibilità dell’azienda di coprire in modo capillare tutte le aree selezionate e sulla capacità di offrire una risposta tempestiva nei casi di manutenzione della rete attuale; a questo si aggiunge anche l’esperienza già maturata con successo da Solutions30 nel corso degli ultimi anni in questa tipologia di servizio di installazioni di centraline di ricarica elettrica.

“Per noi di Sagelio questo accordo è un tassello fondamentale nel supporto alle strutture hospitality e retail che sempre più si stanno dotando di una stazione di ricarica per offrire ai propri clienti un ulteriore servizio” – commenta Claudio Tanzariello, Direttore Operativo di Sagelio, che aggiunge “Si tratta di un servizio assolutamente distintivo, offerto ancora da pochissime strutture ma già molto richiesto daiclienti. È solo questione di tempo prima che diventi basilare – per gli hotel, al pari di colazione e Wi-Fi”.

Grazie a questo accordo Solutions30 Italia si unisce agli altri partner di Sagelio e rinnova ancora una volta il suo impegno come fornitore di servizi nel settore della transizione energetica ponendosi come un valido partner tecnico per lo sviluppo di nuove soluzioni ecosostenibili in un settore in forte crescita. Negli ultimi mesi Solutions30 ha registrato un forte incremento di installazioni di EVC in tutta Italia e ha ottenuto nuovi incarichi da parte di clienti storici, oltre ad aver acquisito nuova clientela italiana. Tutto questo grazie a un grande impegno organizzativo e logistico che mira ad acquisire nuove risorse e partner per raggiungere l’obbiettivo di disporre di una presenza operativa in tutte le regioni d’Italia.

“Siamo particolarmente lieti di collaborare con Sagelio, che per noi è un nuovo cliente ma anche e soprattutto un’azienda che ha come obiettivo il rispetto di elevate performance di sostenibilità sociale e ambientale”. – ha dichiarato Riccardo Del Mastro, Direttore Divisione Energia di Solutions30 Italia, “La sfida per noi è quella di operare in un ambito multibrand e con tempi di risposta molto veloci, garantendo l’efficacia e l’efficienza del servizio”.