Almaviva firma un accordo per acquisire TIVIT dal Fondo Apax e accelerare la crescita nel mercato digitale dell’America Latina

La transazione tra Almaviva e Apax unirà due leader tecnologici nella trasformazione digitale attivi sulle principali aziende in Brasile e nel mondo

Almaviva, gruppo italiano leader nelle soluzioni digitali e nella trasformazione tecnologica, ha compiuto un ulteriore rilevante passo nel suo percorso di sviluppo globale stipulando un accordo definitivo per acquisire TIVIT, una delle più grandi società tecnologiche brasiliane con una forte presenza in tutta l’America Latina, da fondi gestiti da Apax Partners LLP (“Apax”).

Questa unione creerà una realtà capace di accelerare l’innovazione, espandere la portata delle soluzioni digitali e guidare la crescita delle aziende in molteplici settori in una delle regioni più promettenti al mondo. Grazie a tecnologie e offerte complementari, insieme, Almaviva e TIVIT, continueranno a supportare il successo dei propri clienti.

TIVIT è stata acquisita da Apax nel 2010. Da allora, con la strategia di espandere la propria presenza in nuovi mercati, l’azienda ha realizzato diverse acquisizioni, tra cui Synapsis, società leader nei servizi IT in America Latina, e XMS, specialista nell’implementazione cloud in tutta l’America Latina. Nel 2016 e nel 2022, nell’ambito della strategia di focalizzazione sulle soluzioni digitali, TIVIT ha scorporato due business unit, Neobpo e Takoda. A seguito di questo riposizionamento, l’azienda ha rafforzato il proprio board e ha attratto talenti strategici nelle aree della trasformazione digitale, della cybersecurity, delle soluzioni cloud e SAP.

“TIVIT ha una solida esperienza e fornisce le più grandi aziende del Paese. È riconosciuta per la propria competenza tecnica e la profonda conoscenza dei mercati locali. Integrando TIVIT nel nostro ecosistema, facciamo un significativo passo avanti nel consolidamento di Almaviva come leader globale nella trasformazione digitale, con ricavi superiori ai 12 miliardi di reais” ha dichiarato Marco Tripi, azionista e CEO di Almaviva.

Operante in dieci Paesi dell’America Latina, TIVIT si distingue per il proprio solido portafoglio di soluzioni cloud, gestione della sicurezza informatica, piattaforme digitali e servizi gestiti. Con il supporto strategico di Almaviva, l’azienda è ora pronta ad ampliare ulteriormente la portata delle proprie operazioni e ad espandere l’impatto globale delle proprie soluzioni.

“Stiamo entrando in un nuovo capitolo. L’arrivo di Almaviva apre le porte a opportunità di crescita e innovazione ancora maggiori. Siamo davvero entusiasti di quello che costruiremo insieme”, ha dichiarato Paulo Freitas, CEO di TIVIT.

Settori come i servizi finanziari, i trasporti, l’industria manifatturiera, i servizi di pubblica utilità, la sanità e la pubblica amministrazione beneficeranno direttamente della complementarità dell’offerta e della presenza geografica delle due società, combinando competenze locali e internazionali su scala globale.

“Siamo molto orgogliosi di aver fatto parte del percorso di TIVIT, sostenendo la sua missione di potenziare le più grandi aziende dell’America Latina attraverso la tecnologia. In questo periodo, i Fondi Apax sono stati proprietari attivi e strategici, collaborando con il management nello spin-off delle divisioni e nelle acquisizioni di business chiave per guidare la crescita. I fondi Apax hanno una vasta esperienza quali driver di crescita delle aziende tecnologiche a livello globale ed è stato un privilegio lavorare con Luiz Mattar, il fondatore di TIVIT, Paulo Freitas e altri membri del team dirigente per aiutare TIVIT a scalare ed evolversi in questo settore dinamico. Ci aspettiamo che questo nuovo capitolo con Almaviva creerà una serie di opportunità per una crescita continua”, ha dichiarato Jason Wright, Partner di Apax.

La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione. Una volta completata, segnerà l’inizio di una nuova fase di crescita congiunta tra Almaviva e TIVIT, portando benefici diretti ai clienti, partner e team.

J.P. Morgan ha agito in qualità di advisor finanziario di APAX, e Mattos Filho e Skadden hanno agito come consulenti legali di APAX e TIVIT nella transazione. Benetti & Giammarino Advogados e L.O. Baptista Advogados hanno agito in qualità di consulenti legali di Almaviva.