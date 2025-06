Cisco guida l’evoluzione dei Data Center verso l’AI, dagli ambienti Hyperscale al mondo Enterprise

Partnership strategiche con leader di settore come NVIDIA, insieme ai nuovi provider Neocloud e importanti innovazioni di prodotto, permettono a Cisco di offrire un’infrastruttura per l’AI sicura e scalabile, capace di favorire la crescita, abilitare nuovi casi d’uso ed aprire a nuove opportunità di mercato

Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2025 Cisco ha superato, con tre mesi di anticipo, il proprio obiettivo annuale di un miliardo di dollari in ordini di infrastruttura AI da parte degli hyperscaler. E’ dunque sulla scia di questo successo che Cisco sta ora presentando innovazioni rivoluzionarie progettate per semplificare, rendere sicuri ed a prova di futuro i data center, offrendo alle aziende la possibilità di raggiungere con fiducia i propri obiettivi di AI. Tali innovazioni consentono ad aziende e service provider di accelerare la trasformazione infrastrutturale verso l’era dell’AI, confermando il ruolo di Cisco quale partner affidabile per hyperscaler, provider neocloud, aziende ed operatori di servizi, e allo stesso tempo permettendo all’intero ecosistema di evolversi e rispondere alle crescenti esigenze dei carichi di lavoro basati sull’AI.

“Il mondo sta passando da chatbot che rispondono in modo intelligente alle nostre domande ad agenti in grado di svolgere compiti e attività in modo completamente autonomo. Questa è l’era dell’AI agentica”, ha dichiarato Jeetu Patel, President and Chief Product Officer di Cisco. “Con miliardi di agenti AI pronti ad agire per nostro conto, la domanda di reti per data center ad elevata larghezza di banda, bassa latenza ed efficienza energetica è destinata a crescere in modo esponenziale. Cisco è in prima linea, offrendo tecnologie di rete avanzate e sicure che rappresentano il fondamento dei data center AI-ready”.

Semplificare, proteggere e modernizzare l’infrastruttura IA aziendale

Le aziende devono evolvere e potenziare la propria infrastruttura attuale per supportare i carichi di lavoro AI specifici, senza aggiungere complessità né compromettere sicurezza e affidabilità. Cisco offre ai clienti enterprise nuove soluzioni per modernizzare i data center, con innovazioni hardware e funzionalità di gestione più potenti e semplificate. Inoltre, Cisco continua a rafforzare la collaborazione con NVIDIA per fornire soluzioni infrastrutturali validate e garantire una base sicura e protetta per gli agenti AI sviluppati con modelli open.

Le innovazioni annunciate includono:

Nuova esperienza fabric unificata con Nexus: i clienti potranno semplificare le operazioni di rete e migliorare l’efficienza operativa in tutti gli ambienti, unificando le fabric ACI e NX-OS VXLAN EVPN grazie a dati, controllo, applicazione delle policy e gestione integrati. Nexus Dashboard consolida i servizi su LAN, SAN, IPFM e fabric AI/ML in un’unica interfaccia di controllo (“single pane of glass”). Queste funzionalità saranno disponibili nella prossima versione di Nexus Dashboard prevista per luglio 2025 .

“L’importanza di una connettività sicura è sempre più evidente man mano che l’AI si diffonde all’interno delle aziende,” ha dichiarato Matt Kimball di Moor Insights & Strategy. “La capacità di Cisco di offrire infrastrutture pronte per l’AI, insieme agli investimenti in operations AI-driven, differenzia l’azienda nel mercato. È proprio questo approccio orientato al cliente ed alla partnership che consente di sviluppare strumenti basati sull’AI in grado di semplificare la complessità legata al deployment ed alla gestione dell’infrastruttura AI. Il pieno potenziale dell’AI dipende da una rete resiliente su cui partner ed aziende possono creare ed offrire soluzioni e servizi.”

L’Emergere di un nuovo mercato Neocloud

Dato il continuo aumento della domanda di risultati basati sull’AI, le aziende stanno esplorando nuove strategie per scalare rapidamente e mantenere un’elevata adattabilità, portando alla nascita di nuovi fornitori di GPU-as-a-service ed Infrastructure-as-a-service, il nuovo mercato Neocloud. Cisco, forte della sua consolidata expertise nella progettazione e realizzazione di alcune delle più grandi reti a livello globale per i service provider, svolge un ruolo di leadership nel supportare questi fornitori a consolidare la loro presenza sul mercato.

Le partnership annunciate includono:

HUMAIN : la nuova azienda AI dell’Arabia Saudita sta collaborando con Cisco per realizzare l’infrastruttura AI più aperta, scalabile, resiliente e conveniente al mondo, utilizzando Cisco Nexus, UCS, Hypershield e Splunk.

la nuova azienda AI dell’Arabia Saudita sta collaborando con Cisco per realizzare l’infrastruttura AI più aperta, scalabile, resiliente e conveniente al mondo, utilizzando Cisco Nexus, UCS, Hypershield e Splunk. G42 : il gruppo tecnologico mondiale con sede negli Emirati Arabi Uniti ha annunciato una collaborazione strategica con Cisco, ponendo le basi per promuovere l’innovazione AI e lo sviluppo infrastrutturale nei settori pubblico e privato.

il gruppo tecnologico mondiale con sede negli Emirati Arabi Uniti ha annunciato una collaborazione strategica con Cisco, ponendo le basi per promuovere l’innovazione AI e lo sviluppo infrastrutturale nei settori pubblico e privato. Stargate UAE: Cisco si è unita al consorzio Stargate UAE come partner tecnologico di riferimento, offrendo soluzioni avanzate di networking, sicurezza e osservabilità per accelerare la realizzazione di cluster di calcolo AI di nuova generazione.

Preparare i service provider al successo nell’era dell’AI

L’architettura Agile Services Networking di Cisco è progettata non solo per gestire l’aumento e le variazioni nelle caratteristiche del traffico di rete generate dall’intelligenza artificiale, ma anche per trasformare radicalmente le architetture di rete dei service provider, permettendo loro di supportare e monetizzare nuove tipologie di servizi.

Le innovazioni includono:

Nuovi dispositivi: nuovi router di accesso ed edge potenziati da Cisco Silicon One. Questi dispositivi ampliano il portfolio della serie Cisco 8000, permettendo ai service provider di raggiungere nuovi livelli di efficienza e funzionalità di rete.

AI Agentica per i Service Providers: un nuovo framework multi-agentico integrato in Cisco Crosswork Network Automation, dotato di capacità di AI per accelerare le operazioni e il processo decisionale. Questo framework consente ai service provider di affrontare le sfide più complesse grazie all’interazione sinergica tra agenti AI sviluppati da Cisco ed agenti AI creati dai clienti, tutti orientati verso la realizzazione di una rete autonoma.