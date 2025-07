Cisco presenta una nuova architettura di rete sicura per accelerare l’adozione dell’AI e trasformare il luogo di lavoro

Operazioni di rete semplificate, prestazioni superiori grazie a dispositivi di prossima generazione e sicurezza in tutta la rete

Cisco ha annunciato una nuova architettura di rete progettata per supportare i campus, le filiali e le reti industriali del futuro. Grazie a una gestione unificata questa nuova soluzione sarà in grado di offrire un livello di semplicità operativa senza precedenti, dispositivi di rete di nuova generazione concepiti appositamente per supportare i carichi di lavoro AI e, infine, funzionalità di sicurezza avanzate integrate direttamente nella rete.

Mentre le aziende cercano di cogliere rapidamente il potenziale dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, Cisco sta definendo un nuovo paradigma per affrontare le sfide generate dall’aumento esponenziale del traffico di rete, dalle crescenti minacce informatiche e dalla necessità di garantire continuità operativa. Secondo lo studio intitolato Cisco IT Networking Leader, il 97% delle aziende ritiene indispensabile aggiornare la propria rete affinché le proprie iniziative AI e IoT abbiano successo. La posta in gioco è alta altissima: una singola interruzione può causare perdite fino a 160 miliardi di dollari a livello globale. Di fronte a queste sfide, i team IT hanno bisogno di un nuovo approccio per scalare le operazioni, ridurre i tempi di inattività e ottenere nuovi livelli di efficienza e innovazione.

“L’AI sta trasformando il mondo del lavoro, causando un forte aumento del traffico nei campus, nelle filiali e nelle reti industriali e, al contempo, generando un eccesso di complessità e rischi per la sicurezza IT, proprio in un momento in cui i tempi di inattività risultano più costosi che mai”, ha commentato Jeetu Patel, President and Chief Product Officer di Cisco. “Grazie a questa nuova architettura, a dispositivi rivoluzionari ottimizzati per l’AI e all’AgenticOps, stiamo compiendo un importante passo in avanti, ripensando completamente il modo in cui le reti vengono gestite e protette.”

Semplificare le attività con una gestione unificata e AgenticOps

Oggi la complessità operativa è tra le principali sfide affrontate dall’IT. La piattaforma di gestione unificata di Cisco indirizza tali sfide, integrando la gestione di Meraki e dei dispositivi Catalyst insieme al supporto per reti wireless, switching, routing e industriali di nuova generazione – il tutto in un’unica piattaforma in grado di supportare implementazioni cloud, on-premise o ibride.

La piattaforma di gestione unificata di Cisco si distingue ulteriormente grazie alle funzionalità di assurance di ThousandEyes – ora estese anche ai dispositivi mobili e all’IoT industriale – fornendo piena visibilità sulle reti aziendali e su Microsoft Azure. La nuova integrazione tra ThousandEyes e Splunk fornisce informazioni dettagliate in tempo reale, dalla rete all’applicazione. Questo approccio a più livelli garantisce assurance e visibilità complete sia su infrastrutture gestite internamente che da terze parti, contribuendo a garantire prestazioni costanti e resilienza operativa.

Ad arricchire ulteriormente la piattaforma è AgenticOps, l’approccio Cisco basato sull’AI per la gestione delle moderne operazioni IT, che trasforma la telemetria in tempo reale, l’automazione e le competenze specialistiche in azioni intelligenti “end-to-end” – alla velocità delle macchine ma con il pieno controllo da parte dell’IT. Le funzionalità di AgenticOps sono potenziate dal nuovo Deep Network Model – un modello linguistico di dominio specifico, addestrato su decenni di esperienza Cisco, dai contenuti di livello CCIE al materiale formativo di Cisco U.

Deep Network Model alimenta anche Cisco AI Assistant, un’interfaccia in linguaggio naturale in grado di individuare problemi, diagnosticarne le cause e automatizzare i flussi di lavoro. Il risultato è un’intelligenza artificiale che comprende le reti e opera in sinergia con i team IT, riducendo i tempi operativi da ore a pochi minuti. Cisco ha inoltre presentato AI Canvas, una nuova funzionalità avanzata di AgenticOps: un’interfaccia basata su AI generativa che permette ai team NetOps, SecOps e DevOps di collaborare più facilmente, ottimizzare le attività e ridurre il carico sull’IT.

Dispositivi di prossima generazione progettati per supportare l’AI su larga scala

Per rispondere alle esigenze senza precedenti che i carichi di lavoro dell’AI impongono alle reti, Cisco ha presentato nuove soluzioni hardware progettate appositamente per offrire bassa latenza, elevate capacità e sicurezza avanzate alle aziende che adottano l’AI. Ciascun dispositivo è pensato per soddisfare le specifiche necessità del proprio ambiente operativo:

Smart Switch Cisco C9350 e C9610 per le reti Campus: una nuova generazione di Cisco Smart Switch, basati su Silicon One, che forniscono fino a 51.2Tbps di throughput, latenza inferiore a 5 microsecondi e networking sicuro resistente alle minacce quantistiche per supportare applicazioni AI ad alto valore strategico.

una nuova generazione di Cisco Smart Switch, basati su Silicon One, che forniscono fino a 51.2Tbps di throughput, latenza inferiore a 5 microsecondi e networking sicuro resistente alle minacce quantistiche per supportare applicazioni AI ad alto valore strategico. Secure Router Cisco 8100 , 8200 , 8300 , 8400 and 8500 : Con l’AI che sta trasformando le operazioni di filiale e le interazioni con i clienti, i nuovi Cisco Secure Router offrono un’integrazione nativa SD-WAN e Secure Access Service Edge (SASE), firewall di nuova generazione (NGFW) e sicurezza post-quantistica in un’unica soluzione WAN compatta — con prestazioni fino a tre volte superiori rispetto alle generazioni precedenti.

Con l’AI che sta trasformando le operazioni di filiale e le interazioni con i clienti, i nuovi Cisco Secure Router offrono un’integrazione nativa SD-WAN e Secure Access Service Edge (SASE), firewall di nuova generazione (NGFW) e sicurezza post-quantistica in un’unica soluzione WAN compatta — con prestazioni fino a tre volte superiori rispetto alle generazioni precedenti. Portfolio wireless ampliato: Cisco ha ampliato il proprio portfolio Wi-Fi 7 con il nuovo Access Point della serie Cisco Wireless 9179F progettato per stadi e grandi spazi e introduce il nuovo Cisco Campus Gateway, che garantisce un roaming fluido e gestito via cloud nei grandi campus.

Cisco ha ampliato il proprio portfolio Wi-Fi 7 con il nuovo Access Point della serie Cisco Wireless 9179F progettato per stadi e grandi spazi e introduce il nuovo Cisco Campus Gateway, che garantisce un roaming fluido e gestito via cloud nei grandi campus. Portfolio Industrial ampliato: per rispondere ai rigorosi requisiti di prestazioni e affidabilità delle applicazioni AI in ambito industriale, Cisco presenta nuovi switch rugged in diversi formati, ideali per applicazioni come ispezioni visive e robot mobili autonomi. Inoltre, vengono ora supportati nuovi scenari wireless critici grazie all’integrazione della tecnologia Ultra-Reliable Wireless Backhaul (URWB) con il Wi-Fi in un unico access point.

Sicurezza integrata nella rete

Le reti aziendali odierne si confrontano con uno scenario di sicurezza complesso e dinamico. Per contrastare queste minacce in costante evoluzione, Cisco sta integrando soluzioni di sicurezza avanzate nell’infrastruttura di rete e presenta tre nuovi livelli di sicurezza:

Protezione dell’infrastruttura di rete: il nuovo Cisco Live Protect offre controlli compensativi a livello kernel, blocca gli exploit e protegge switch e router di campus — il tutto senza necessità di reinstallare il sistema né causare interruzioni operative.

il nuovo Cisco Live Protect offre controlli compensativi a livello kernel, blocca gli exploit e protegge switch e router di campus — il tutto senza necessità di reinstallare il sistema né causare interruzioni operative. Difesa dei dati in transito: per proteggere i dati in transito, Cisco ha introdotto la crittografia MACsec, WAN MACsec e IPsec compatibile con sicurezza post-quantistica, per difendersi dagli attacchi di tipo “harvest-now, decrypt-later”. Inoltre, i nuovi switch Cisco C9000 Smart sono compatibili con Hypershield, una tecnologia che consente di rafforzare la segmentazione della rete e contenere le minacce alla velocità delle macchine.

per proteggere i dati in transito, Cisco ha introdotto la crittografia MACsec, WAN MACsec e IPsec compatibile con sicurezza post-quantistica, per difendersi dagli attacchi di tipo “harvest-now, decrypt-later”. Inoltre, i nuovi switch Cisco C9000 Smart sono compatibili con Hypershield, una tecnologia che consente di rafforzare la segmentazione della rete e contenere le minacce alla velocità delle macchine. Protezione degli utenti, degli endpoint e delle applicazioni: a partire da una solida base che include microsegmentazione, classificazione dei dispositivi basata su AI e policy unificate, Cisco estende la protezione a ogni dispositivo e applicazione connessi alla rete. Grazie all’intelligence combinata di Cisco Identity Services Engine, Cyber Vision, Cisco Talos e alla piattaforma Cisco Secure Access SSE, le aziende possono applicare la sicurezza in modo efficace in ogni punto della rete.

“Le aziende si trovano a un bivio cruciale. Il potenziale dell’AI è immenso, ma la realtà ci dice che le infrastrutture di rete aziendali esistenti non sono per nulla preparate ad affrontare le esigenze di scalabilità, sicurezza e affidabilità imposte dall’intelligenza artificiale,” ha commentato Matt Eastwood, IDC. “La nuova architettura di rete sicura di Cisco segna un punto di svolta nel networking, fornendo alle imprese una base solida e proiettata nel futuro per abbracciare l’AI con fiducia, senza sacrificare prestazioni o sicurezza.”