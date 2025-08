Altea Federation accelera la crescita nella Pubblica Amministrazione con l’acquisizione di Comp.Sys

Altea Federation completa l’acquisizione di Comp.Sys S.r.l., azienda italiana fondata nel 1992, con oltre trent’anni di esperienza nel settore dei servizi IT e consulenza informatica per la Pubblica Amministrazione Centrale.

Altea Federation, gruppo italiano leader nella trasformazione digitale, annuncia l’ingresso nel proprio ecosistema di Comp.Sys S.r.l., realtà specializzata in soluzioni IT e servizi a valore per la Pubblica Amministrazione Centrale.

Fondata nel 1992 e con una solida reputazione nel mondo pubblico, Comp.Sys ha costruito nel tempo una posizione riconosciuta nelle attività di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture complesse, nello sviluppo software, nella cybersecurity e nella gestione operativa di sistemi mission-critical per enti centrali dello Stato.

L’operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento strategico del presidio Altea nel settore pubblico, in coerenza con la visione industriale sostenuta da Chequers Capital, fondo paneuropeo già azionista di riferimento del Gruppo.

“L’unicità di Comp.Sys nel mondo della PA Centrale, unita alla sua profonda competenza operativa, rappresenta per noi un tassello strategico per accelerare la trasformazione del settore pubblico italiano” – commenta Andrea Ruscica, Chairman e CEO di Altea Federation.

“Entrare a far parte di un gruppo come Altea Federation ci consente di moltiplicare le opportunità per le nostre persone e i nostri clienti, preservando la nostra vocazione pubblica e la capacità di esecuzione” – dichiara Angela Iaia, fondatrice e CEO di Comp.Sys.

L’operazione prevede la continuità gestionale del team Comp.Sys e l’avvio di un percorso di integrazione graduale, che valorizzerà le sinergie industriali e operative con le altre società del Gruppo Altea.

Altea Federation è stata assistita da:

• PedersoliGattai (Advisor Tax & Legal)

• Deloitte (Advisor Financial)

Comp.Sys è stata assistita da:

• Tonucci & Partners (Advisory Legal)

• Deloitte Financial Advisory (Advisory Financial)