La V Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia in visita al Data Center Equinix di Settimo Milanese

L’iniziativa si inserisce nel percorso legislativo regionale sui data center sviluppato grazie a un dialogo strutturato con l’Associazione Italiana Operatori e Costruttori Data Center (IDA)

“Abbiamo deciso di intervenire per colmare un vuoto normativo, sia nazionale che regionale, per un settore di crescente importanza. Una realtà che per svilupparsi, necessita di regole del gioco certe. Nonostante l’elevata rilevanza economica, tecnologica e strategica del settore, i centri di elaborazione dati, i cosiddetti Data Center, non risultano ancora oggetto di una disciplina normativa unitaria né a livello nazionale né regionale. Per questo come Commissione regionale siamo impegnati in queste settimane in un confronto con tutti gli operatori e i soggetti interessati, al fine di approfondire e definire un provvedimento legislativo che risponda nel miglior modo possibile alle esigenze che si sono manifestate”.

Lo ha sottolineato il Presidente della Commissione regionale Territorio, Infrastrutture e Mobilità Jonathan Lobati a margine della visita che la Commissione ha fatto questo pomeriggio al Data Center di Equinix a Settimo Milanese, realtà associata a IDA nonché uno dei soci fondatori dell’associazione stessa.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email <a href='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/ck.php?n=a46db856&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/avw.php?zoneid=73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a46db856' border='0' alt='' /></a>

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e IDA, che sta fornendo contributi tecnici, analisi e best practice utili alla definizione del nuovo disegno di legge regionale dedicato ai data center.

Il progetto di legge in discussione in Commissione intende perseguire precisi obiettivi, tra cui garantire il governo regionale delle procedure autorizzatorie, mediante il coordinamento tra i diversi attori istituzionali e l’individuazione di tempi certi; assicurare certezza e omogeneità sul territorio regionale con riferimento alla destinazione d’uso urbanistica; governare l’elevato consumo energetico, limitando operazioni speculative e favorendo l’utilizzo di fonti rinnovabili; individuare come prioritarie l’utilizzo di aree dismesse, il riutilizzo del calore prodotto, favorendo tecnologie alternative all’utilizzo dell’acqua e disincentivare il consumo di suolo agricolo nello stato di fatto, prevedendo un maggior contributo di costruzione da destinare a misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale.

“Con questo provvedimento vogliamo dare coordinate certe al settore in Lombardia -ha aggiunto Lobati-. Cerchiamo quindi di creare le condizioni per evitare i contrasti sulle realizzazioni dei Data Center. Quelli che potrebbero crearsi qualora i progetti per la loro realizzazione vadano a incidere sullo sviluppo urbanistico, su quello delle aree verdi, sulla disponibilità di terreno utile per l’agricoltura e rispondano alle esigenze del mondo economico”. Il Presidente Lobati ha infine ricordato che oltre il 60% delle richieste nazionali per il loro insediamento sono in Regione Lombardia.

“IDA è fortemente impegnata nel supportare Regione Lombardia nel percorso di definizione di una normativa moderna e sostenibile dedicata ai data center. Riteniamo fondamentale che il quadro regolatorio possa allinearsi ai più elevati standard internazionali, valorizzando al contempo le specificità del territorio”, ha affermato Sherif Rizkalla, Presidente di IDA. “La collaborazione instaurata con la Regione rappresenta un esempio virtuoso di dialogo tra settore pubblico e operatori privati, finalizzato a creare condizioni di sviluppo chiare, omogenee e orientate alla competitività. Un rapporto strutturato di questo tipo può contribuire in modo significativo al rafforzamento del ruolo dell’Italia e della Lombardia come hub strategici per l’evoluzione del digitale europeo.”

“La crescita economica della Lombardia passa oggi dalla capacità di costruire un’infrastruttura digitale solida e interconnessa, e i Data Center sono il fulcro di questo ecosistema. Per questo siamo orgogliosi di ospitare la V Commissione della Regione Lombardia nel nostro Data Center di Settimo Milanese, dove ogni giorno vediamo come la connettività e l’accesso diretto a partner tecnologici e di business generino valore, attraggano investimenti e favoriscano la competitività internazionale del territorio. Sostenere lo sviluppo di queste infrastrutture significa infatti investire nel futuro economico della regione e in un’innovazione che coinvolgere tutta la società, mantenendo al contempo i più alti standard di sostenibilità.” — ha chiosato Emanuela Grandi, Managing Director, Equinix Italia.