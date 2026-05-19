Cybersecurity e AI nel Mezzogiorno: Security Summit sbarca a Napoli

Il 28 maggio alla Città della Scienza il confronto su cybersecurity, intelligenza artificiale e resilienza digitale per il Sud Italia

Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – annuncia il ritorno di Security Summit a Napoli, per rispondere a una richiesta sempre più urgente che arriva dal tessuto imprenditoriale e istituzionale della Campania e del Mezzogiorno. L’appuntamento è per il 28 maggio 2026 presso la Città della Scienza, a partire dalle ore 9.30.

Security Summit Napoli 2026 si propone come punto di incontro tra il mondo della ricerca, le istituzioni locali, le aziende e i professionisti della sicurezza informatica, in un momento in cui le sfide legate alla protezione dei dati, alla compliance normativa e alla resilienza digitale non riguardano più solo le grandi organizzazioni, ma l’intero sistema produttivo.

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Un programma pensato per il territorio

La giornata si apre con una sessione plenaria dedicata alla Regione, esplorando il rapporto tra cybercrime, intelligenza artificiale, innovazione e ricerca con il contributo di alcuni dei principali attori del territorio: Ecosistema Campania: Cybercrime & AI tra innovazione, ricerca e sviluppo. Con l’introduzione di Anna Vaccarelli, presidente di Clusit, e la moderazione di Corrado Giustozzi, membro del Comitato Scientifico Clusit, interverranno:

Massimo Bisogno, Direttore Generale, Ufficio Trasformazione Digitale Regione Campania

Vincenzo Loia, Presidente Fondazione SERICS

Fabio Martinelli, Direttore, ICAR – CNR

Valerio Mezzalira, Ceo, Oplon Networks

Luigi Romano, Presidente, Centro Regionale Information Communication Technology (CeRICT)

Giorgio Ventre, Direttore Scientifico, Apple Developer Academy, UNINA.

Il programma prosegue nella giornata con quattro atelier tecnologici su temi di grande attualità: la protezione degli accessi critici nelle architetture moderne, la sovranità digitale e le soluzioni Made in Italy per la gestione del rischio cyber, il governo della complessità normativa con particolare riferimento a NIS2 e DORA.

Chiuderà la giornata, la tavola rotonda dedicata al tema normativo: NIS2 in Sanità e Pharma: dalla compliance alla resilienza strutturale nel settore sanitario e farmaceutico, a cui parteciperanno

Fabio De Paolis, Dirigente dell’Unità Operativa Semplice “Sicurezza Informatica” – Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale, Regione Campania

Massimo Di Gennaro, Direzione Innovazione, Logistica Integrata, Sanità Digitale, SORESA

Salvatore Flaminio, Direttore, Asl Napoli 2 Nord

Luca Monaciliuni, Head of Cybersecurity & IT Infrastructure, Petrone Group

Fulvio Paone, Direttore U.O.C Informatizzazione e Transizione Digitale, Asl Napoli1

La Tavola rotonda, moderata da Luca Bechelli, membro del Comitato Direttivo Clusit, vuole analizzare un contesto caratterizzato da infrastrutture critiche, supply chain complesse e crescente digitalizzazione di processi e dispositivi, in cui le organizzazioni sono chiamate a ripensare governance, gestione del rischio e modelli operativi.

Istituzioni, sanità pubblica e industria farmaceutica si confronteranno per analizzare le principali sfide di adeguamento, le responsabilità del management e le opportunità strategiche offerte dalla direttiva. Un focus particolare sarà dedicato all’integrazione tra sicurezza IT e OT, alla gestione degli incidenti e alla collaborazione tra pubblico e privato.

“Security Summit torna a Napoli non come scelta simbolica, ma come risposta a una domanda che cresce da parte di organizzazioni che chiedono strumenti, confronto e aggiornamento su temi che riguardano l’intero sistema-Paese”, dichiara Anna Vaccarelli, presidente di Clusit. “Le aziende e le pubbliche amministrazioni campane sono protagoniste di una trasformazione digitale che richiede consapevolezza, strumenti e competenze. Security Summit vuole essere un contributo concreto in quella direzione”.

“Portare a Napoli una seconda edizione del Security Summit significa rafforzare nel Mezzogiorno un presidio qualificato di competenze e confronto, in una fase in cui le minacce evolvono rapidamente e richiedono risposte coordinate. La sicurezza digitale è una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, università e imprese, chiamate a costruire linguaggi, priorità e strumenti comuni”, dichiara Massimo Bisogno, Direttore dell’Ufficio Speciale Amministrazione Digitale della Regione Campania.

“La sfida oggi è trasformare la consapevolezza del rischio in capacità operative concrete, soprattutto sul piano della prevenzione e della risposta agli incidenti. Il Security Summit Napoli offre un contesto ideale per un confronto pragmatico tra chi progetta, gestisce e protegge infrastrutture e servizi digitali”, sottolinea Fabio De Paolis, Dirigente dell’Unità Sicurezza Informatica della Regione Campania.

Partecipazione e registrazioni

La partecipazione a Security Summit Napoli è gratuita previa registrazione sul sito securitysummit.it e consente di acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.

Dopo le tappe di Milano e Napoli, Security Summit incontrerà il pubblico di Roma (23 giugno) e Verona (28 ottobre). Sono altresì in agenda appuntamenti dedicati ai settori verticali del mercato e in altre regioni italiane.