Proclamato il vincitore del “Ricoh Urban Art Contest”

La sostenibilità prende forma in un murale urbano

È Alessandro Virdis, con l’opera “Terra Noa”, il vincitore del Premio, che quest’anno ha posto al centro il tema della sostenibilità ambientale. Il progetto diventerà un murale realizzato su uno spazio messo a disposizione dal Comune di Milano, contribuendo concretamente alla riqualificazione urbana.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso lo Spazio N3 di Regione Lombardia, segnando la conclusione di un’edizione che ha visto la partecipazione di numerosi artisti chiamati a interpretare il concetto di sostenibilità attraverso un bozzetto creativo.

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Il contest, sviluppato in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano, ha selezionato 19 opere finaliste, valutate da una giuria d’eccezione presieduta dal critico d’arte Carlo Micheli. La giuria ha incluso rappresentanti delle istituzioni – tra cui il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – esponenti del mondo artistico e dei media, oltre ai dipendenti di Ricoh Italia, il cui voto collettivo ha avuto un peso equivalente a quello di un singolo giurato.

Responsabilità e consapevolezza al centro del linguaggio visivo

A vincere questa edizione del Ricoh Urban Art Contest, realizzata in collaborazione con Art Relation di Milo Goj, è Alessandro Virdis, con l’opera “Terra Noa”, un progetto che interpreta in modo originale e suggestivo il tema della sostenibilità.

L’artista lo commenta così: “La mia opera rappresenta il nostro pianeta al centro dell’universo, valorizzato da colori vivaci in contrasto con il nero dello spazio, e propone una composizione ricca e capace di suscitare sensazioni e sentimenti diversi. Nel mio lavoro sono presenti api e fiori, aerei che lasciano una scia di cuori, e soggetti naturali e animali di vario genere che festeggiano, all’interno di un equilibrio cromatico pensato per rendere il tutto armonioso e luminoso. Terra Noa è quindi esaltata dal colore, dalla fluidità delle forme e dall’armonia dei comportamenti che il pianeta richiede per funzionare e progredire. Il disegno vuole trasmettere un senso di allegria e di armonia, invitando a riflettere su quanto sia importante adottare comportamenti responsabili e sostenibili, anche attraverso piccoli gesti quotidiani”.

L’artista realizzerà la propria opera su uno spazio urbano reso disponibile dal Comune di Milano, oggetto di un intervento di rigenerazione promosso da Ricoh Italia. Il nuovo murale si affiancherà a quello inaugurato lo scorso anno, dedicato al tema della Diversity & Inclusion, contribuendo a costruire una vera e propria narrazione visiva, un percorso artistico che, nel tempo, valorizza e racconta i principali temi della contemporaneità.Questo intervento non solo migliorerà la fruizione dello spazio pubblico, ma rafforzerà anche il ruolo dell’arte come linguaggio universale capace di sensibilizzare la collettività su tematiche fondamentali come la sostenibilità, stimolando impegno e partecipazione.