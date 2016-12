Huawei apre un centro di ricerca sulla smart city in Sardegna di Matteo Testa 22 dicembre 2016















Huawei ha aperto nel Parco Tecnologico di Pula un centro per lo sviluppo delle smart city e della connettività in ambito urbano

Huawei conferma ancora una volta di voler investire nel nostro Paese. L’azienda cinese ha inaugurato lunedì 19 dicembre un nuovo centro di ricerca sulle smart cities e la sicurezza urbana in collaborazione con la Regione Sardegna e il Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori (CRS4) locale. La struttura è stata battezzata Joint Innovation Center (JIC) e si trova all’interno del Parco Tecnologico di Pula (Cagliari).

L’obiettivo del polo tecnologico è quello di studiare nuove soluzioni che possano migliorare la quotidianità delle città nell’arco di 10 anni. I progetti di ricerca contribuiranno alla realizzazione del più ampio piano europeo Horizon 2020 e della Smart Specialisation Strategy. Il JIC si concentrerà in particolare sullo sviluppo di reti innovative per migliorare la connettività nelle città, infrastrutture a banda larga scalabili e sensori per l’acquisizione di dati di interesse pubblico. Inoltre, il centro ci occuperà di sistemi di sicurezza pubblica per le emergenze (naturali, sanitarie e antiterrorismo) e di tecnologie LTE di nuova generazione. Il JIC collaborerà non solo con gli altri poli tecnologici di Huawei nel mondo ma anche con le imprese locali.