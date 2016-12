Nokia denuncia Apple per i brevetti di Matteo Testa 22 dicembre 2016















Nokia ha denunciato Apple per aver violato alcuni suoi brevetti. La Mela risponde accusandola di essere un “patent troll”

E’ in atto una nuova guerra dei brevetti e questa volta vede coinvolte Nokia ed Apple, che da anni si batte in tribunale con Samsung per lo stesso motivo. L’azienda finlandese ha confermato tramite il proprio sito di aver depositato due denunce contro la Mela presso le Corti Regionali di Dusseldorf, Mannheim e Monaco in Germania e la Corte Distrettuale del Texas (USA). Il colosso di Cupertino è accusato di aver violato un accordo sui brevetti stretto 5 anni fa.

Nokia sostiene che a seguito dell’acquisizione di NSN (Nokia Siemens Network) e di Alcatel-Lucent è entrata in possesso di “tre preziosi portafogli di proprietà intellettuali”. Un accordo precedente a queste operazioni prevedeva che Apple dovesse pagare le royalties su alcune di queste tecnologie per utilizzarle su molti dei suoi prodotti. La Mela avrebbe però usufruito di altri brevetti di proprietà di Nokia senza pagare alcunché. “Dopo diversi anni di trattative per tentare di raggiungere un accordo che copre l’uso di questi brevetti da parte di Apple, abbiamo deciso di prendere l’iniziativa per difendere i nostri diritti”, ha sottolineato Ilkka Rahnasto, responsabile della divisione Patent Business della società di Espoo. I brevetti contestati sono 32 e coprono un’ampia gamma di sistemi (display, UI, antenna, chipset e codifica video).

Più o meno nello stesso momento Apple ha depositato una denuncia all’antitrust statunitense proprio contro Nokia. Quest’ultima è accusata di essere diventata un “patent troll”, ovvero una di quelle aziende che cercano facile guadagno attraverso azioni legali relative ai brevetti. La Mela afferma che l’azienda finlandese insieme ad altre 8 società avrebbe cercato di ottenere somme di denaro superiori su tecnologie che avrebbe dovuto cedere a prezzi concorrenziali (FRAND).