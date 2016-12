SEAT Mii by MANGO acquistabili su Amazor.fr: un successo di Redazione Data Manager Online 22 dicembre 2016















Campagna chiusa con 24 esclusive SEAT Mii by MANGO Limited Edition vendute. Prenotazione dell’auto facile e veloce su www.deliverytoenjoy.fr e consegna a casa entro 72 ore

La campagna #DeliveryToEnjoy, lanciata dalla SEAT su Amazon.fr con 15 Mii by MANGO disponibili alla vendita, ha ampiamente superato le aspettative e gli obiettivi prefissati da entrambi i Brand. L’esclusiva promozione, che ha permesso a Clienti e utenti di prenotare un’auto direttamente su Amazon.fr e vedersela consegnata a casa in 72 ore, si è conclusa con 24 Mii by MANGO acquistate. L’interesse che la campagna ha generato tra gli “internauti”, infatti, ha portato a una proroga dell’iniziativa e all’aumento delle unità inizialmente preventivate e disponibili all’acquisto.

L’obiettivo di questa campagna era offrire ai Clienti un’esperienza di acquisto diversa, semplice, innovativa e di facile fruizione, grazie a una procedura al 100% online e a soluzioni di consegna e pagamento snelle e digitali. Il positivo riscontro ricevuto da #DeliveryToEnjoy rispecchia appieno una tipologia di domanda inedita e nuove abitudini dei consumatori, i quali sempre più frequentemente utilizzano internet come prima fonte di informazione nel processo di acquisto di un’auto. La campagna è rimasta attiva un mese in più del previsto e, grazie al successo riscosso, si è conclusa con 24 Mii by MANGO acquistate a fronte delle 15 inizialmente in vendita.

L’obiettivo della SEAT era proporre un processo d’acquisto “EASY”, in cui il Cliente potesse riservare un’esclusiva Mii by MANGO Limited Edition online, su Amazon.fr, semplicemente con una caparra di 500 euro. Dopodiché, ogni Cliente è stato contattato da un addetto alla vendita SEAT per confermare informazioni quali validità della patente di guida e metodo di pagamento prescelto, finalizzando così l’acquisto. Una volta completato il pagamento, la consegna era garantita in 72 ore presso il domicilio del Cliente, il tutto con la supervisione del concessionario SEAT più vicino.

Grazie a iniziative come questa, la Casa di Barcellona intende rafforzare la propria rete di vendita e avvicinarsi ai Clienti in modi nuovi e in linea con le ultime tendenze di consumo.