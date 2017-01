Apple prepara tre iPad per metà 2017 di Antonino Caffo 11 gennaio 2017















Secondo gli analisti sono in arrivo modelli per tutti i gusti, con dimensioni differenti ma funzioni simili. Così si rinvigorisce un settore statico

Anticipare i tempi, qualcosa che Apple sa fare molto bene. Nell’anno del decimo compleanno del primo iPhone, la compagnia di Cupertino avrebbe in mente di riservare molte sorprese ai suoi fan. Se il lancio dell’iPhone 8 (e 8 Plus) potrebbe sostituire la cadenza classica della variazione “S”, anche la categoria dei tablet si prepara a un restyling ben preciso, non solo nella nomenclatura. Stando agli ultimi report di Ming-Chi Kuo, analista notoriamente vicino ai fatti della Mela, Apple starebbe lavorando a tre differenti versioni di iPad, tutte da svelare nel secondo trimestre dell’anno: una da 9.7 pollici, una da 7.9 pollici e la maxi da 12.9 pollici. Niente di nuovo dunque, perché non si tratta altro che dell’iPad classico, iPad Mini e iPad Pro.

Cosa cambia

Quello che cambia è nella strategia della multinazionale americana, che giocherebbe tutte le carte in una sola volta. Il motivo? Dare nuovo slancio a un settore che proprio non vuole riprendersi dal periodo di stallo che vive da diversi mesi, causato anche dal ritorno dei dispositivi 2-in-1 e trasformabili, che hanno imparato a leggere le necessità delle persone per diventare un prodotto maggiormente versatile e completo (pensiamo allo Yoga Book di Lenovo). Se l’iPad da 9,7 pollici e quello da 12,9 sono la naturale continuazione di quanto visto lo scorso anno, maggiori novità potrebbe riservare l’annuncio dell’iPad Mini 5, successore dell’ultimo 4 visto a settembre del 2014, che sarà lontano oltre due anni e mezzo da quello atteso in tarda primavera. Dimensioni diverse ma funzioni simili, almeno negli intenti. Proprio il Mini, considerato comunque una scelta low-cost rispetto agli altri due, sarebbe l’unico senza Apple Pencil, la penna già vista al fianco dell’iPad Pro.