Amazon pensa a una sua suite per la produttività di Matteo Testa 28 febbraio 2017















Amazon sta preparando una suite per la produttività in stile Office da offrire con Cloud Services

Amazon trae enormi profitti dall’ambito cloud e la decisione di investire maggiormente in questo campo non lascia di certo sorpresi. Secondo quanto riferisce il sito The Information, il colosso dell’e-commerce vorrebbe arricchire la sua piattaforma Cloud Services con uno strumento di produttività dedicato ai professionisti. Oltre ai software WorkMail e WorkDocs potrebbero quindi arrivare nuovi tool sulla falsariga delle proposte dei concorrenti come Microsoft e Google.

Il pacchetto pensato da Amazon prevederebbe quindi una serie di funzioni specifiche per soddisfare le esigenze di produttività in ambito enterprise e potrebbe anche integrare il nuovo sistema per videoconferenze Chime insieme a chat, voce e screen sharing. Il colosso dell’e-commerce starebbe già lavorando a un software per la collaboration concettualmente simile a Google Docs attraverso un aggiornamento del servizio AppStream. La suite dovrebbe inoltre essere disponibile su desktop e mobile. Al momento Microsoft domina il mercato con Office mentre Google la incalza con la sua G Suite, che da qualche tempo comprende anche la funzione “App Maker”. Amazon dovrà quindi affrontare una competizione spietata ma probabilmente potrebbe avvantaggiarsi offrendo il suo servizio a un prezzo inferiore. Attualmente Amazon offre WorkMail e WorkDocs a un costo di 6 dollari al mese per utente.