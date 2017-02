Il grande cinema italiano in anteprima esclusiva su TIMvision e in tv su Rai di Redazione Data Manager Online 3 febbraio 2017















I film di successo di Rai Cinema per tutti i clienti abbonati al servizio on-demand di TIM. I titoli saranno anche sulle reti Rai a solo un anno dall’uscita al cinema. Da oggi disponibile il film di Giuseppe Tornatore “La corrispondenza”, con Jeremy Irons e Olga Kurylenko

TIM e RAI hanno siglato un accordo strategico che permetterà a tutti gli abbonati di TIMvision, la piattaforma televisiva on demand di TIM, di vedere in anteprima assoluta tutti i 20 film del listino cinematografico di Rai Cinema/01 proiettati nelle sale cinematografiche nel corso degli ultimi mesi.

Il ciclo si aprirà con “La corrispondenza” di Giuseppe Tornatore e si chiuderà con l’ultimo film di Alessandro Siani “Mr. Felicità”. Nel 2017 tra gli altri successi cinematografici inclusi nell’accordo “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, “La pazza gioia” di Paolo Virzì, “In guerra per amore” di Pif e “L’estate addosso” di Gabriele Muccino.

A un anno dall’uscita nelle sale tutti i contenuti saranno sempre disponibili in esclusiva on-demand per 24 mesi su TIMvision. Gli stessi titoli avranno un passaggio sulle reti Rai a partire dal trentesimo giorno dalla messa online di TIMvision.

Arricchendo l’offerta cinematografica con nuovi contenuti premium, TIM conferma l’attenzione verso i propri clienti che, attraverso le reti di nuova generazione fissa e mobile di TIM, accedono ad una piattaforma televisiva evoluta e ad un’offerta d’intrattenimento esclusiva e di qualità.

In piena coerenza con la sua missione di servizio pubblico, l’accordo consentirà a Rai di offrire a tutti gli italiani un importante catalogo di grandi film in prima visione televisiva, a solo un anno dall’uscita al cinema.

L’accordo ribadisce la rilevanza industriale per le due società della distribuzione di contenuti premium attraverso le nuove tecnologie e l’impegno nella valorizzazione del grande cinema italiano in un contesto di mercato in continua evoluzione. Con questa intesa TIM e RAI intendono infatti privilegiare tutti gli appassionati, favorendo lo sviluppo dei servizi dedicati ai nuovi modelli di consumo televisivo.

L’iniziativa rafforza le sinergie in essere in virtù dei precedenti accordi, grazie ai quali l’abbonamento TIMvision propone all’interno del proprio catalogo prodotti a marchio RAI: una programmazione di oltre 200 film, più di 500 ore di fiction e programmi TV e l’offerta televisiva degli ultimi 7 giorni delle principali reti free to air.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante accordo con RAI”- dichiara Flavio Cattaneo Amministratore Delegato di TIM. “Grazie a partnership come questa, siamo in grado di offrire al grande pubblico e in esclusiva ai nostri clienti la visione di film italiani di successo. L’iniziativa conferma la nostra strategia, volta ad accelerare il “quadruple play”. Con RAI stiamo inoltre lavorando per dar vita ad ulteriori progetti congiunti al fine di realizzare opere audiovisive film e fiction”.

“Questo accordo – dichiara Antonio Campo Dall’Orto, Direttore Generale RAI – segna un passo ulteriore nella strategia RAI a sostegno al sistema cinematografico italiano e di produzione di valore per il nostro pubblico, al quale potremo proporre un’importante serie di film di recentissima uscita nelle sale: contenuti e tempi di fruizione che ieri erano premium ora sono per tutti gli abbonati RAI. Un risultato – continua Campo Dall’Orto – ottenuto anche attraverso l’ulteriore concretizzarsi di una strategia comune con TIM, nell’ottica di una media company di servizio pubblico che non si considera competitor ma ‘volano’ dell’industria produttiva italiana. Crediamo infatti che più soggetti attivi ci sono, più la catena del valore è preservata e il pubblico garantito rispetto alla qualità dei contenuti. Il tutto grazie ad un rinnovato gioco di squadra, con una collaborazione tra capo gruppo, Rai Cinema e Rai Com che permette all’azienda di agire in totale comunità d’intenti consentendoci di ottenere risultati importanti come quello di oggi”.