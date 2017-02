Microsoft lancerà la terza versione di Hololens nel 2019 di Matteo Testa 20 febbraio 2017















Microsoft avrebbe sospeso lo sviluppo di Hololens 2 per dedicarsi direttamente alla terza generazione

Microsoft ha avviato la distribuzione dei suoi visori Hololens lo scorso marzo. Il dispositivo per la realtà aumentata è al momento disponibile a un prezzo di 3mila dollari ma solo per gli sviluppatori. Una versione consumer non è ancora stata realizzata e con ogni probabilità non arriverà prima di diverso tempo. L’azienda di Redmond, che ha proposto l’istituzione di una Convenzione Digitale di Ginevra, sta comunque lavorando alla prossima generazione dei suoi visori ma secondo l’analista Brad Sams di Thurrott.com si passerà direttamente dalla prima alla terza.

Nel report si afferma che la progettazione della seconda versione di Hololens è stata sospesa. Solitamente quando si realizza un modello 2.0 di un dispositivo si tende a migliorare quegli aspetti che in quello precedente erano carenti. Microsoft però vorrebbe lanciare direttamente un visore del tutto innovativo e dalle caratteristiche inedite. Sams ritiene che Hololens 2 sarebbe stato un device più piccolo, leggero ed economico rispetto al modello attuale ma probabilmente non vedrà mai la luce. La terza generazione sarà quindi molto diversa dalla soluzione che hanno oggi in mano gli sviluppatori e dovrebbe arrivare non prima del 2019. Sebbene la fonte sia piuttosto autorevole, bisogna sottolineare che si tratta solo di una previsione e c’è sempre la possibilità che Microsoft cambi idea in corso d’opera.