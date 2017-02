Sony supera le attese con PlayStation VR di Matteo Testa 27 febbraio 2017















Sony dovrebbe raggiungere 1 milione di PlayStation VR venduti in 6 mesi superando ampiamente le sue aspettative

In molti si interrogano se la realtà virtuale sia davvero la tecnologia del futuro o si stia già rivelando un flop. La verità è che al momento è impossibile dirlo in quanto pochissimi produttori di visori VR hanno diffuso i propri dati di vendita ma almeno per Sony si può dire che l’ingresso nel settore sia stato un successo. In una intervista al New York Times, il Global Chief Executive di Sony Interactive Entertainment, Andrew House, ha confermato che la distribuzione di PlayStation VR è in linea con le previsioni relative ai primi 6 mesi di commercializzazione e probabilmente verranno anche superate.

Al 19 febbraio sono stati venduti 915.000 visori e probabilmente entro la fine del mese si arriverà a un milione. Il colosso giapponese, che è stato scelto per produrre le batterie di Galaxy S8, aveva stimato di raggiungere lo stesso traguardo entro la metà di aprile. Non si tratta certamente di numeri straordinari ma House ha sottolineato che l’azienda è ben consapevole che si tratta di un mercato che deve ancora totalmente svilupparsi e far sì che PlayStation VR venga utilizzato da appena il 7-9% dei possessori di PS4 sarebbe già un ottimo risultato. “Ci aspettavamo che fosse un mercato molto più piccolo di ciò che si è in realtà rivelato”, ha detto House.