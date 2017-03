Galaxy S8: ufficiale la data del 29 marzo di Antonino Caffo 1 marzo 2017















Confermato l’evento a New York ma con una presentazione in contemporanea da Londra. Sarà il miglior smartphone della storia, parola di Samsung

Nelle ultime settimana, alla conferma dell’assenza del Galaxy S8 al Mobile World Congress di Barcellona, molti avevano storto il naso. E invece, a distanza di qualche giorno, si è capito il perché di una decisione difficile ma forse sensata. Confondersi nella massa dei nuovi prodotti mostrati in Spagna (seppur con un vantaggio del brand rispetto agli altri) oppure concentrare tutte le attenzioni durante un appuntamento dedicato in cui esibire il meglio della tecnologia in ambito mobile? La seconda via potrebbe essere la migliore ed è proprio quella seguita dalla coreana. Alla fine del lancio di Galaxy Tab S3 e Galaxy Book, Samsung ha fatto vedere un video teaser in cui annuncia il 29 marzo come giorno prescelto per svelare il Galaxy S8. Ma da dove?

Mistero risolto

Uno dei dubbi intorno al nuovo prodotto era questo: in quale città si svolgerà la presentazione? Dopo alcuni anni di Mobile World Congress diverse erano le candidate, con New York in prima fila per aver ospitato anche l’evento del Note7. E infatti l’S8 vedrà luce proprio nella metropoli statunitense, ma non solo. Protagonista sarà anche Londra, dove Samsung terrà un keynote in contemporanea, probabilmente collegandosi con gli USA ma senza ridurre il tutto a un semplice streaming. Nel video di anteprima non si scorge alcun particolare dello smartphone, se non la parte superiore e inferiore, palesemente con bordi curvi ma nient’altro. Secondo l’azienda, questo sarà un telefonino rivoluzionario, sia in quanto a prestazioni che hardware e design. Facile crederlo visto che dopo il fallimento del Note7 servirà davvero una meraviglia per riacquistare la fiducia dei clienti.