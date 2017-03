I giochi della PS4 arrivano su PC grazie a PlayStation Now di Antonino Caffo 16 marzo 2017















Dopo la fine del supporto per la generazione precedente il servizio si rinnova con lo streaming dei titoli per la next-gen

I giochi della PS4 arrivano su PlayStation Now. La piattaforma, basata sulla tecnologia cloud di Gaikai, acquisita da Sony nel 2012, permette di giocare ai titoli supportati su altri apparecchi, come gli smartphone Xperia e le televisioni della serie Bravia. Solo un mese fa, la compagnia giapponese annunciava la fine del supporto per la PS3 e tanti dispositivi, come la PS Vita, la PS TV e alcuni lettori Blu-ray e televisori. Sembrava dunque che Now avesse i giorni contati, a poco più di due anni dall’arrivo in Europa e invece no, ecco la mossa a sorpresa. Nell’ottica di incentivare sempre più il passaggio degli utenti alla nuova console, Sony ha deciso di puntare PlayStation Now esclusivamente verso l’intrattenimento PS4, consentendo agli abbonati di portare i mondi digitali degli eroi preferiti al di fuori della macchina, seppur su un numero limitato di device.

Dove giocare

Come detto, vista la fine del supporto su alcuni prodotti, il cerchio di piattaforme abilitate allo streaming del servizio si restringe ma comprende pur sempre i PC che, a quanto pare, avranno accesso anche ad alcune esclusive di alto livello, magari i recenti The Last Guardian e Horizon: Zero Dawn. La mossa di Sony è intelligente, dal punto di vista strategico, perché ottimizza gli sforzi e tende a competere maggiormente con Xbox Games Pass, annunciato la settimana scorsa da Microsoft. Si tratta di una sorta di Netflix per videogiochi, ovvero del pagamento di 9,99 euro al mese per accedere a un vasto catalogo di oltre 100 titoli, da fruire in streaming.