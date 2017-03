Online la pagina ufficiale della console Project Scorpio di Matteo Testa 14 marzo 2017















Microsoft ha realizzato una sezione apposita del suo sito per la nuova console Project Scorpio e nel frattempo trapelano nuove indiscrezioni sulle sue caratteristiche

L’hype è davvero alto quando si parla di Project Scorpio ma fortunatamente per i videogiocatori il momento del lancio della nuova console si fa sempre più vicino. Microsoft ha oggi messo online la pagina ufficiale relativa al dispositivo all’interno del suo sito. Nella breve descrizione del prodotto fornita dall’azienda di Redmond vengono confermati alcuni dei rumors emersi nei mesi scorsi. Project Scorpio sarà la console più potente di sempre con ben 6 Teraflop di potenza grafica. La game station offrirà pieno supporto a 4K e realtà virtuale oltre ad essere compatibile con tutti i giochi e gli accessori di Xbox One. Per quanto riguarda il lancio si parla delle “vacanze 2017” e con ogni probabilità si intende proprio il prossimo Natale.

In attesa di ulteriori notizie ufficiali, in Rete sono apparse nuove indiscrezioni riguardo le capacità di Project Scorpio. La prima console as-a-service dovrebbe debuttare durante un evento dedicato prima dell’E3 e si vocifera che potrebbe essere la seconda console di Microsoft a sfruttare un alimentatore interno al case dopo Xbox One S. Inoltre, alcuni test effettuati dalla piattaforma di streaming Beam confermano che supporterà la registrazione di video con risoluzione 4K a 60 fps, molto superiore alla rivale PS4 che si ferma a 1080 p. Per quanto riguarda il costo della piattaforma è stato Phil Spencer, numero uno della divisione gaming di Microsoft, a confermare un “prezzo premium”. “Non voglio spaventare nessuno, – ha chiarito il manager – usciremo con un prezzo che riterremo adeguato al prodotto che costruiremo e saranno i consumatori a dirci la loro, come hanno sempre fatto. Lo chiamo ‘premium’ perché non voglio che le persone si sbaglino e pensino che Scorpio sia destinata a prendere il sopravvento sulla line-up di Xbox”.