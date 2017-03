Protruly Darling, il primo smartphone con fotocamera VR di Matteo Testa 6 marzo 2017















Darling di Protruly è uno smartphone visto al MWC 2017 che consente di realizzare foto e video a 360°



Quasi tutti i grandi produttori come Huawei, Samsung, LG e Sony approfittano del Mobile World Congress per presentare i loro nuovi prodotti. Sul palco di Barcellona abbiamo infatti visto dispositivi top di gamma come Huawei P10, LG G6 e Galaxy Tab S3. Alla manifestazione partecipano però anche altre aziende meno conosciute e tra queste ha suscitato un certo interesse la cinese Protruly con il suo smartphone Darling. Quest’ultimo è il primo terminale Android dotato di una fotocamera a 360°.

Darling è dotato di due fotocamere da 13 Megapixel inserite all’interno di un alloggiamento che emerge in modo evidente dalla scocca. Questi sensori consentono di realizzare immagini e video in 3D che possono essere poi condivisi su YouTube, Facebook e tutte le altre piattaforme in grado di gestire questi contenuti. Lo smartphone offre un display FullHD Super AMOLED da 5.5, processore MediaTek X20, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria storage, lettore per le impronte digitali, porta USB Type-C, sensore di calore e batteria da 3.560 mAh. Il prezzo varia a seconda delle fonti ma dovrebbe aggirarsi sui 600 dollari. Protruly propone anche una versione di lusso del suo Darling con scocca placcata in oro, inserti in pelle italiana e 4 diamanti incastonati sul retro. Anche in questo caso il prezzo della versione lux non è del tutto chiaro ma dovrebbe essere tra gli 800 e i 1.300 dollari.