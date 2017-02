LG G6 presentato ufficialmente al MWC 2017 di Matteo Testa 27 febbraio 2017















LG G6 sfrutta un innovativo sistema a doppia fotocamera ma soprattutto dispone di un display borderless tra i più ampi visti al MWC 2017

LG tenta il rilancio sul mercato con il suo nuovo smartphone di punta. Nei mesi scorsi si è molto parlato del rinnovamento di design di LG G6 e al Mobile World Congress 2017 tutte le voci sono state confermate. L’azienda taiwanese ha abbandonato la struttura modulare che ha caratterizzato il precedente modello per adottare un approccio borderless che ha chiamato “Full Vision”. Lo smartphone non si potrà comporre a piacimento ma presenta uno degli schermi più ampi in circolazione senza dover aumentare le dimensioni della scocca.

LG G6 presenta quindi un display Full HD da 5.7 pollici (1440 x 2880 pixel di risoluzione). Lo schermo occupa il 90% della superficie disponibile sul fronte dello smartphone con un rapporto tra altezza e larghezza di 18:9. Lo schermo inoltre integra la tecnologia Gorilla Glass 5. La scocca in metallo ha inoltre permesso di ottenere la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua. Completano la scheda tecnica la presenza di processore Qualcomm Snapdragon 821, 6 GB di RAM, batteria da 3.300 mAh, modulo NFC, slot per MicroSD e lettore di impronte digitali sul retro. Il reparto fotografico merita una menzione speciale. LG G6 dispone di un doppio sensore posteriore che sfrutta due lenti da 13 Megapixel con caratteristiche diverse. Sebbene entrambe siano dotate di stabilizzatore ottico automatico, la prima è una lente normale mentre la seconda è grandangolare. Infine, LG G6 sarà il primo smartphone a integrare Google Assistant di default oltre ai prodotti Pixel, i cui nuovi modelli potrebbero essere svelati alla Google I/O 2017.

Nonostante le voci circolate in Rete parlassero di un calo del prezzo, l’ultimo top di gamma di LG arriverà nella seconda metà di aprile a un prezzo di 749 euro.