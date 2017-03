Samsung Galaxy X arriverà a fine 2017 di Antonino Caffo 16 marzo 2017















Il primo smartphone davvero pieghevole è ancora nei lab della coreana ma tra qualche mese avvierà la fase di produzione

Sono anni ormai che parliamo di smartphone con schermi flessibili. Le due compagnie più attive nel settore sono sicuramente LG e Samsung, forti del rispettivo know-how nel settore dei display (grandi e piccoli). Che il 2017 sia finalmente l’anno del primo telefonino con pannello da chiudere e aprire come un libro? Pare proprio di si. È quanto affermato da ETNews, sito coreano che afferma di aver parlato con una fonte che ha confermato la validità del cosiddetto Galaxy X negli ultimi mesi del 2017, dopo la finalizzazione del primo prototipo entro settembre di quest’anno. Proprio in autunno, Samsung dovrebbe presentare ufficialmente il progetto, che a Natale sarà realtà grazie ad almeno 100.000 unità pronte per la vendita, probabilmente solo in mercati selezionati.

Non proprio un libro

Sebbene sia uso comune considerare lo smartphone “flessibile” come un dispositivo da aprire e chiudere a mo’ di libro, non è detto che la tecnologia abbia raggiunto già un traguardo del genere, non nelle fasi preliminari almeno. Ecco allora che Galaxy X rappresenterebbe un passo successivo nella serie Edge di Samsung, ovvero uno smartphone con un display flessibile, è vero, ma nel senso che potrà circondare meglio la struttura senza perdere in qualità e risoluzione, magari con lati e angoli smussati in grado di finire ben dietro la cover. Siamo nel campo delle ipotesi, è ovvio, ma quando ci si trova dinanzi a una novità del genere non resta che immaginare ciò che potrebbe essere, fin quando non cominceranno a spuntare in rete le prime indiscrezioni in grado di fare maggiore luce su un telefonino in grado di rivoluzionare il mercato.