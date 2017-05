Facebook testa un unico sistema di notifiche per sé, Messenger e Instagram di Matteo Testa 22 maggio 2017















Facebook sta testando una funzione che consentirà di vedere contemporaneamente le notifiche del social network principale, Instagram e Messenger su qualsiasi delle tre piattaforme

Molte delle funzioni prima esclusive di Facebook sono state portare sulle piattaforme di proprietà dell’azienda di Menlo Park e viceversa. Le Storie ad esempio sono state integrate prima su Instagram per arrivare poi su Messenger, WhatsApp e il social network. L’obiettivo del colosso del web, che ha subito una multa da 110 milioni di euro per la condivisione dati con la chat più famosa al mondo, è quello di creare un’esperienza condivisa tra i suoi servizi in modo da aumentare il tempo di permanenza e di conseguenza diventare più attraente per gli inserzionisti. Ora pare che Facebook stia lavorando a un nuovo strumento per rendere più semplice la gestione delle notifiche e di fatto unificare le sue piattaforme social.

Gli sviluppatori di Menlo Park stanno testando un nuovo sistema di notifiche che raccoglie in un unico spazio gli avvisi di Facebook, Instagram e Messenger che sarà attivo su qualsiasi dei tre servizi citati. In questo modo l’utente avrà sempre ben visibili tutte la novità che lo riguardano a prescindere da quale piattaforma stia in quel momento utilizzando. La novità funzionerà in modo molto semplice. Cliccando sull’icona del profilo apparirà un menù a tendina nella parte bassa dell’app che mostrerà le notifiche dei tre servizi contemporaneamente. Cliccando sull’avviso si verrà direttamente collegati alla piattaforma di riferimento. La nuova funzione è attualmente in fase di sperimentazione e se vi sarà un riscontro positivo da parte dei tester il rilascio globale dovrebbe avvenire a breve.

Non è chiaro perché Facebook abbia deciso di escludere WhatsApp. Forse il social network ritiene che la chat richieda una maggiore immediatezza rispetto alle altre app e quindi l’utente si troverebbe sommerso dalle notifiche.