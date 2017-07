Kirey Group: quattro eccellenze dell’IT unite per dare vita a un unico grande punto di riferimento per le aziende italiane di Redazione Data Manager Online 24 luglio 2017















Il gruppo Kirey è un ambizioso progetto di integrazione tra quattro storiche realtà italiane nel mondo della progettazione di sistemi informativi e della system integration

Kirey Group è un gruppo di aziende che riunisce e integra le competenze di Kirey, IKS, Insirio e System Evolution.

Il progetto, nato dall’idea di Vittorio Lusvarghi – CEO del Gruppo – di creare “il nuovo polo dell’IT italiano”, con il supporto del fondo di private equity Synergo SGR, si pone come obiettivo creare un punto di riferimento privilegiato per le aziende che vogliono innovare e ottimizzare i propri processi in un’ottica di trasformazione digitale.

Forte dell’esperienza delle quattro realtà che lo compongono e sfruttandone competenze, sinergie, best practice e una base clienti ampia e solida, Kirey Group supporta aziende di medie e grandi dimensioni operanti principalmente nei settori Banking, Insurance, Oil&Gas, Government e, in misura minore, nel Manufacturing, contando anche su partnership significative a livello globale, e disponendo di certificazioni ed expertise relative alle principali piattaforme tecnologiche.

Kirey Group oggi si propone come un motore di innovazione capace di offrire nuovi modelli di efficienza e di sviluppare progetti ad alto valore tecnologico integrando, a seconda delle necessità, le soluzioni della propria IT factory con le migliori tecnologie.

In particolare, l’offerta del gruppo si articolata in sei aree principali:

Business Intelligence , dedicata alla gestione avanzata delle informazioni aziendali con modelli matematici ed estrapolazioni analitiche dei dati sempre più performanti, efficienti ed efficaci;

, dedicata alla gestione avanzata delle informazioni aziendali con modelli matematici ed estrapolazioni analitiche dei dati sempre più performanti, efficienti ed efficaci; Data Management, Governance and Quality , rivolta allo sviluppo di strumenti per il governo dei dati, garantendo l’affidabilità e il presidio del patrimonio informativo, che oggi ricopre un ruolo chiave come fattore abilitante del valore di impresa;

, rivolta allo sviluppo di strumenti per il governo dei dati, garantendo l’affidabilità e il presidio del patrimonio informativo, che oggi ricopre un ruolo chiave come fattore abilitante del valore di impresa; Enterprise Application Management , dedicata alla realizzazione di soluzioni gestionali capaci di adattarsi in modo agile alle necessità del business e alle peculiarità dei processi aziendali;

, dedicata alla realizzazione di soluzioni gestionali capaci di adattarsi in modo agile alle necessità del business e alle peculiarità dei processi aziendali; IT Transformation , a supporto dell’evoluzione delle aziende verso il digital business;

, a supporto dell’evoluzione delle aziende verso il digital business; IT security, dedicata alla progettazione di architetture per la sicurezza delle informazioni sensibili delle aziende e l’offerta di soluzioni di antifrode;

dedicata alla progettazione di architetture per la sicurezza delle informazioni sensibili delle aziende e l’offerta di soluzioni di antifrode; Digital Execution, per accompagnare i clienti nell’adozione delle tecnologie più innovative, quali AI, IoT, Cloud, Blockchain e biometria.

Oltre ad affermarsi come nuova realtà a livello italiano, il Gruppo si pone come obiettivo la crescita a livello internazionale, con particolare attenzione all’Europa e all’Africa e, a tal fine, può già contare su diverse subsidiary estere, già attive e presidiate da personale qualificato.

“Supportare le aziende nei propri progetti di crescita è la missione per eccellenza del nostro Fondo“ ha aggiunto Gianfilippo Cuneo, fondatore ed amministratore delegato di Synergo SGR. “Con Vittorio Lusvarghi si è creata fin da subito una forte sintonia di intenti e come Synergo stiamo dando e continueremo a dare tutto il nostro supporto al Gruppo per consentire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita“.