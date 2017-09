Cos’è l’iPhone X?

Indiscrezioni dell’ultima ora parlano di un repentino cambio di nome da parte di Apple. C’è anche una prova in rete

Finora ne eravamo convinti: domani conosceremo l’iPhone 7S, iPhone 7S Plus e iPhone 8. Niente di più sbagliato. Almeno a leggere le ultime indiscrezioni diffuse in rete da parte di chi è vicino all’azienda di Cupertino. Pare infatti che Apple abbia deciso di cambiare repentinamente nome ai tre modelli, confondendo un attimino la massa. Cosa cambia? Bene: gli iPhone 7S e 7S Plus diventano iPhone 8 e 8 Plus mentre il precedente iPhone 8 è adesso l’iPhone X. Questione di marketing? Non proprio. La sensazione è che Tim Cook voglia distinguere nettamente la generazione in dirittura d’arrivo con quella passata, con un salto doppio rispetto a quanto visto sinora. Abbandonare la famiglia 7S permetterebbe così alla compagnia non solo di allinearsi alla concorrente Samsung (attualmente nei negozi con Galaxy S8 e Note8) ma pure di lanciare quella che probabilmente sarà un’edizione speciale del melafonino, contraddistinta dalla “X”.

Ecco le prove

Che non vedremo nessun 7S e 7S Plus è un’ipotesi molto probabile e che nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede. Ci sono almeno un paio di indizi che vanno in tale direzione. Il primo arriva dall’operatore olandese KPN, che venerdì aveva erroneamente messo online, e poi repentinamente cancellato, la confezione di vendita dell’iPhone X, che mostra la livrea del terminale che oramai conosciamo: schermo full touch, nessun tasto fisico e assenza di cornici. L’altro segnale è invece conservato tra le pagine di Pad&Quill, produttore di cover e accessori per la telefonia mobile di qualità artigianale. Ebbene sul sito, tra i menu, campeggiano i tre attesi terminali, solo che qui iPhone X diventa iPhone Edition, altro nome papabile di assegnazione. Quello che è certo è che non vedremo alcun 7S, con buona pace dei tradizionalisti.