Exprivia rafforza l’offerta dei servizi per il settore banche e finanza con il ramo d’azienda ESIET VAS di Redazione Data Manager Online 8 settembre 2017















L’operazione consente alla Business Unit Banking, Finance & Insurance di Exprivia di ampliare l’offerta e rafforzare il suo ruolo come player di riferimento in Italia per i servizi IT nel Capital Market

Exprivia potenzia la capacità e la qualità dell’offerta Banking, Finance & Insurance con l’integrazione del ramo d’azienda di ESIET VAS che opera nel settore della consulenza IT e dei servizi sistemistici per banche e società finanziarie.

Con tale operazione Exprivia, gruppo internazionale che copre l’intera gamma di soluzioni per la trasformazione digitale di aziende ed enti, oltre ad arricchire l’offerta in ambito Capital Market, espande la capacità di erogare servizi infrastrutturali ad elevato valore aggiunto per i clienti dei diversi settori di mercato.

Grazie al ramo d’azienda ESIET VAS, Exprivia rafforza la sua squadra con 90 specialisti IT e contratti di servizi e consulenze a favore di primari istituti bancari e finanziari tra i quali Intesa San Paolo, Credit Agricole, Banca Akros.

“L’operazione- sottolinea Filippo Giannelli, amministratore delegato di Exprivia Digital Financial Solution – è in linea con l’obiettivo di ampliare un’offerta già ricca di soluzioni e servizi focalizzati sui diversi segmenti del mercato finanziario. Le nuove competenze specialistiche apportate dal team che è entrato a far parte della nostra Società contribuirà al progetto di sviluppo dell’area Banking, Finance & Insurance nel prossimo triennio”.

“Abbiamo trovato in Exprivia – afferma Edgardo Andreoli vicepresidente di ESIET VAS – un player di primo piano nel mercato italiano con un’offerta complementare alla nostra che grazie alla sua dimensione, competenze tecnologiche e mercato presidiato consentirà di far progredire e valorizzare le nostre risorse cedute con la finalità di sviluppare ulteriormente i servizi che hanno già ottenuto il gradimento dei nostri clienti”.

Exprivia si è avvalsa come advisor della collaborazione della società Brera Financial Advisory.