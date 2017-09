Frank Merenda speaker d’eccezione del corso Wildix per specialisti UC di Redazione Data Manager Online 19 settembre 2017

Il carismatico “guru” del marketing tra i relatori di UNICOMM, il corso organizzato da Wildix e rivolto ai system integrator al servizio delle aziende. Dal 12 al 14 ottobre a Bologna

Dopo il successo della prima edizione del corso UNICOMM tenutosi lo scorso aprile, Wildix, multinazionale italiana specializzata in soluzioni di Unified Communications e prodotti VoIP, ripropone per ottobre il secondo appuntamento dedicato ai system integrator che vogliono aumentare il business delle aziende per le quali operano.

UNICOMM si terrà a Bentivoglio (Bologna) dal 12 al 14 ottobre presso lo Zanhotel – per ulteriori dettagli e iscrizione: https://www.ucspecialist.it -, è aperto a tutti i system integrator, e può essere considerato a tutti gli effetti come il primo corso in Italia per diventare specialisti nella vendita e nel funzionamento delle Unified Communications (rivolto anche a chi non è partner Wildix). L’evento di aprile ha visto la partecipazione di 197 system integrator, mentre per questa sessione il numero massimo di iscritti è fissato a 250.

Speaker e guest star di questa seconda edizione sarà Frank Merenda, divulgatore di successo in ambito vendite e marketing che, partendo dalla sua esperienza pratica sul campo come imprenditore in differenti settori, è divenuto noto al grande pubblico per avere introdotto in Italia il concetto di “vendita professionale” attraverso una serie di pubblicazioni e corsi che tiene con regolarità.

Inoltre Frank con la sua attività di formazione specializzata sulle strategie di acquisizione clienti e vendita ha creato Metodo Merenda, un percorso di formazione che si compone di Venditore Vincente, il primo sistema professionale per aumentare le vendite e Marketing Merenda, dove condivide con gli studenti i migliori e più innovativi sistemi per l’acquisizione di nuovi clienti, anche partendo da poca o nessuna esperienza.

L’appuntamento è così introdotto da Dimitri Osler, CTO di Wildix, con enfasi sul ritorno per le aziende in termini economici: “Le UC&C non funzionano quando non generano guadagni per le aziende che le comprano. Quando un’azienda fa l’enorme sforzo (economico e organizzativo) di sostituire il sistema di comunicazione, pretende di veder tornare il proprio investimento, e pure con gli interessi. Se un’azienda fa lo sforzo di introdurre le Unified Communications, questa è da considerarsi una scelta strategica e deve produrre più business, più produttività, più sicurezza”.

Sul palco insieme a Dimitri, ci saranno Stefano Osler (CEO Wildix), Cristiano Bellumat (Direttore commerciale Wildix), un analista di Gartner e, come anticipato, Frank Merenda. Quest’ultimo ha studiato con i più grandi marketer negli Stati Uniti e ha trasferito alle aziende italiane le tecniche più efficaci del marketing “a risposta diretta”. In pochi anni ha saputo creare un seguito di migliaia di persone ispirate dai suoi metodi e dalle sue strategie.

“Frank Merenda – specifica Dimitri Osler – svelerà come un system integrator deve fare marketing. E sarà a disposizione degli iscritti per ogni tipo di informazione o curiosità da soddisfare. Lato nostro, vorremmo comunicare lo spirito e la visione con le quali abbiamo progettato il corso. E siamo pronti a svelare i segreti tecnici, commerciali e di marketing per vendere le UC&C. Il tutto finalizzato all’incremento del business del cliente finale”.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.ucspecialist.it