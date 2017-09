Google annuncerà domani l’acquisizione di HTC?

Vari indizi confermano che domani HTC potrebbe ufficialmente cedere la divisione smartphone a Google

Da qualche giorno circola voce che Google voglia acquisire la divisione smartphone di HTC. Con questa operazione Big G avrebbe il know how e la capacità produttiva per realizzare totalmente in casa i propri terminali Pixel, la cui seconda generazione sarà svelata il prossimo 4 ottobre. Fino ad oggi si è trattato solamente di voci ma ora sono arrivate conferme che l’acquisizione potrebbe effettivamente chiudersi domani.

Evan Blass, esperto di tecnologia e meglio conosciuto su Twitter come @evleaks, afferma di aver ricevuto una copia di un documento interno da parte di un dipendente di HTC. L’azienda avrebbe invitato tutto il personale a partecipare a un meeting in cui verrà fatto un importante annuncio. Secondo Blass un evento così importante non può che riguardare la cessione dell’asset legato agli smartphone a Google, che nel frattempo ha lanciato in India un suo servizio di mobile payment.

[1] Someone sent me a copy of an internal invitation to an HTC employee Town Hall meeting tmrw (9/21). One alleged topic: Google acquisition — Evan Blass (@evleaks) 20 settembre 2017

Un’ulteriore conferma che la cessione è in fase avanzata arriva dalla sospensione in Borsa delle contrattazioni per i titoli di HTC. Stando alle fonti di Blass, l’azienda cederà soltanto il ramo smartphone mantenendo la proprietà del marchio. In questo modo potrà concentrarsi su prodotti più remunerativi come i visori per la realtà virtuale Vive.