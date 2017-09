E’ iniziata l’integrazione tra Facebook e WhatsApp di Matteo Testa 22 settembre 2017

Nelle scorciatoie dell’app ufficiale di Facebook è comparsa l’icona di WhatsApp. I due servizi si uniranno definitivamente?

Quando Facebook ha acquisito WhatsApp nel 2014 per la mostruosa cifra di 19 miliardi di dollari tutti hanno pensato che l’app sarebbe stata integrata nel social network o che Messenger l’avrebbe via via sostituita. Nel corso del tempo l’azienda di Menlo Park ha sempre smentito una fusione tra i due servizi che nei fatti sono sempre rimasti separati. Le due piattaforme hanno comunque continuato a crescere a ritmo esponenziale fino a superare il miliardo di utenti. Ora però sembra proprio che l’integrazione tra Facebook e WhatsApp sia effettivamente in corso anche se con una modalità non così radicale come molti temevano.

Alcuni utenti Android hanno notato all’interno delle scorciatoie dell’app di Facebook un chiaro riferimento all’app di messaggistica. Il collegamento non sembra ancora funzionante ma potrebbe in futuro funzionare in modo simile a quello legato a Instagram, le cui storie presto compariranno anche sulla piattaforma principale e proprietaria. Attraverso questa voce sarà possibile accedere alle notifiche ancora non visualizzare di WhatsApp senza lasciare Facebook o aprire l’app di messaggistica. Il social network, che ha reso disponibile in Danimarca il suo software per i video Bonfire, non ha voluto commentare la notizia ma è probabile che notizie ufficiali arriveranno nelle prossime ore.