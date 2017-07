WhatsApp ha un 1 miliardo di utenti al giorno di Matteo Testa 27 luglio 2017















WhatsApp ha annunciato di aver raggiunto 1 miliardo di utilizzatori quotidiani e ha rivelato altri importanti numeri che confermano il suo primato nel settore

WhatsApp si conferma l’app di messaggistica più importante al mondo. La chat che spopola in Italia non smette di crescere e dopo aver raggiunto il miliardo di utenti mensili nel febbraio 2016 oggi annuncia che lo stesso numero di persone interagisce sulla piattaforma quotidianamente. Ora gli utilizzatori su base mensile sono arrivati invece a 1,3 miliardi nonostante la censura che ha colpito l’app nell’importante mercato cinese.

WhatsApp ha svelato altri numeri riguardanti il suo servizio in un post sul proprio blog ufficiale. I suoi utenti si scambiano 55 miliardi di messaggi in chat ogni 24 ore insieme a 4,5 miliardi di foto e 1 miliardo di video. Gli Status invece, la funzione simile alle Storie di Instagram che è stata aspramente criticata al momento del lancio, sono invece utilizzati da 250 milioni di persone. L’app supporta al momento 60 lingue e ora consente anche di inviare file in qualsiasi formato.