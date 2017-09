Software AG lancia Cumulocity IoT

Portfolio interamente scalabile e abilitato al cloud per rispondere al mercato dell’Internet of Things (IoT), in forte crescita

Software AG continua a guidare l’innovazione nel settore Internet of Things con il lancio di Cumulocity IoT, un ampio portfolio di tecnologie volto all’abilitazione dei servizi su piattaforma IoT e in cloud. Cumulocity IoT risponde alle richieste del mercato odierno di soluzioni IoT semplici, veloci e scalabili in grado di offrire supporto ad aziende di ogni dimensione, indipendentemente dal grado di sofisticatezza delle loro esigenze IoT. Una recente indagine di mercato ha evidenziato che sebbene il 90 percento circa dei dirigenti intervistati è convinto che l’Industrial Internet of Things (IIoT) sia un elemento critico per il successo della propria azienda, solo il 16 percento di essi abbia già predisposto una completa roadmap IIoT. Il nuovo portfolio Cumulocity IoT colma questa lacuna offrendo soluzioni IoT self-service che permettono alle aziende di sviluppare le proprie applicazioni e soluzioni IoT. Il supporto di clienti, partner e fornitori attraverso modelli aziendali digitali innovativi e collaborativi oltre che attraverso prodotti e servizi “intelligenti” costituisce la forza trainante che si cela dietro la strategia di portfolio di Software AG.

Il portfolio Cumulocity IoT funziona sia in cloud sia on premise – consentendo al cliente una libertà e una possibilità di scelta totale nella progettazione, nella creazione, nell’implementazione e nell’aggiornamento della piattaforma IoT, delle sue soluzioni e dei suoi servizi. Esso include una gamma di soluzioni preconfezionate come il Condition Monitoring, la manutenzione predittiva, il Track&Trace, così come la gestione semplice e rapida di dispositivi e sensori, favorendo così il connubio tra il mondo dell’IT e quello della tecnologia operativa (Operational Technology). Questa libertà di scelta accelera l’innovazione e l’adozione dell’IoT, rispettando i ritmi imposti dal cliente, attraverso la semplificazione e la maggiore efficienza dei processi produttivi aziendali – grazie alla totale interazione con il cliente e alla maggiore fidelizzazione -, lo sviluppo di modelli di business digitali e l’offerta di quei prodotti e servizi intelligenti che vengono richiesti dai mercati digitali odierni.

Cumulocity IoT unisce le potenzialità della Digital Business Platform di Software AG e il portfolio originale dei prodotti di Cumulocity in un portfolio IoT completo. Il portfolio Cumulocity IoT si avvale pienamente delle funzionalità leader di mercato di Software AG in ambito d’integrazione, processi aziendali, analisi avanzate e machine learning, basate sul suo ampio patrimonio in termini di leadership delle piattaforme middleware aziendali.

Questa piattaforma soddisfa le esigenze di due diversi target nel mercato IoT:

Le aziende che utilizzano l’IoT per migliorare i propri prodotti e servizi I fornitori di servizi IoT che mirano a creare e commercializzare piattaforme IoT

Wolfram Jost, Chief Technology Officer di Software AG afferma: “Cumulocity IoT è un portfolio unico in quanto fornisce alle aziende la capacità di avviare molto velocemente progetti IoT limitati basati sul cloud e, con l’aumentare della loro sofisticatezza, di costruire piattaforme e servizi IoT in grado di crescere senza sforzi con questi. Le aziende possono sviluppare e implementare servizi IoT in una condizione di equilibrio ottimale tra rischi e ambizioni, secondo il proprio ritmo, a propria discrezione. Cumulocity IoT viene già utilizzato da aziende tecnologiche leader nel proprio mercato di riferimento come Deutsche Telekom, Gardner Denver, Octo Telematics, NTT Communication, Reliance Group, e molte altre. Questo ci consente di partire già in vantaggio nel perseguire la nostra ambizione di divenire il fornitore tecnologico leader in campo IoT”.

Jost continua: “Recentemente abbiamo annunciato una joint venture nel settore IoT che pone l’accento sul nostro impegno in questo mercato in continua espansione. La joint venture chiamata ADAMOS è un’importante alleanza collaborativa in campo IoT con le aziende leader del settore manifatturiero Dürr, Zeiss, DMG Mori e ASM. L’obiettivo di tale alleanza IoT è di definire degli standard globali per il settore manifatturiero utilizzando Cumulocity IoT di Software AG come base tecnologica. I partner di ADAMOS e i loro clienti potranno fare leva su una piattaforma IoT completa e sui servizi connessi a costi minimi rispetto allo sviluppo di soluzioni proprie e in un periodo tempo sensibilmente inferiore”.