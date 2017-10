Facebook è il social network preferito dagli imprenditori per condividere le loro nuove idee di Redazione Data Manager Online 4 ottobre 2017

Oltre la metà degli italiani ritiene i social network un volano fondamentale per l’avvio delle proprie attività

Secondo gli imprenditori, i social network sono uno strumento fondamentale per dare visibilità alla propria attività e per attrarre nuovi clienti. Lo stabilisce una nuova ricerca condotta da Spaces, la nuova offerta di spazi internazionali di lavoro, che promuove una comunità dinamica per imprenditori e aziende, secondo cui circa il 56% degli imprenditori italiani ritiene i social network strumenti imprescindibili per lo sviluppo del proprio business; il 40% circa pur ritenendo strategico il ruolo della rete afferma che esso va integrato con altri mezzi, mentre solo il 3,6% degli interpellati afferma che i social sono ininfluenti.

Più in dettaglio, circa il 55% degli imprenditori scommette su Facebook, seguito da Linkedin, ritenuto dal 26,2% utile per creare contatti con altri professionisti; poco incisivi Twitter e Instagram, rispettivamente segnalati dal 9,8% e 8,9% degli intervistati.

Commenta Emanuele Arpini, regional marketing manager Spaces: “Le nuove tecnologie, tra cui anche i social network, agevolano gli imprenditori nel raggiungimento diretto del loro target. Inoltre questi strumenti, da un lato promuovono lo spirito di comunità intorno al marchio, dall’altro creano sinergie virtuose tra professionisti, in buona sostanza due aspetti primari per ottenere successo nella propria avventura imprenditoriale”.